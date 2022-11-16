王幼嘉／圖

可是那時，爺爺、奶奶不想離開已住了幾十年的老屋（現在回想起來，可能兩老也知道這個小兒子不靠譜），於是這套公寓就拿來出租。爸爸當然是跑腿幫忙張羅出租的那個人。可是收到的房租則是交由媽媽做帳，每月交給大伯。從那時開始，大伯就叫媽媽由租金 裡支付他的學雜費。

那時他還在讀小學，看著媽媽把帳目理得清清楚楚。大伯很滿意，似乎因著媽媽這一絲不茍的表現，彌補了爸爸的某些缺陷，在大伯面前、在家族裡，掙回了些許面子，媽媽和他終於可以稍微抬起頭來。

稍大一點，媽媽掩不住興奮地告訴他，大伯申請了他們一家移民 美國。那時候父母還年輕，他也還小，他已能夠感覺到家裡猛然間充滿了希望。媽媽憧憬著移民美國之後，過大伯母一樣的生活。他也想像著自己，會如堂弟、堂妹那樣在美國讀書，暑假回國探親兼帶旅遊。至於爸爸是怎麼想的，他比較模糊。爸爸當也是打了劑強心針，突然覺得自己可以挺直腰桿做人。不過他們父子一向很少交集，一直是媽媽帶著他，安排他的一切。爸爸很少管他、理他，更不會和他聊天談心事。

因為是第三類別的移民，要等排期，那是漫長的等待。實際上他們一家等了十多年，這讓媽媽日夜焦心了很多年。眼看著他年近十八歲，媽媽開始擔心。等他過了十八歲，還是沒有消息。時間過了一年又一年，媽媽心灰意冷了，以為他再不能以未成年子女身分跟著移民。

媽媽說，她自己並不真想移民美國，去美國全是為了他，可是這等待也太久了。除了他有個大伯可以申請他們一家去美國，他們根本跟美國挨不著邊。他們在希望、失望當中起起伏伏，被動地等待，等待那從來不在他們手中的恩賜。

後來才知道，美國的移民法就在他們家排期到期的節骨眼上，出爐了歐巴馬 總統的夢想法案，他成了受惠者。那是後話。

漫長等待的年月裡，生活還是一如既往地繼續著。大伯吩咐他要好好準備英語，可是他並不是塊讀書的料。初中就被各種補習班弄得暈頭轉向，升高中的考試考砸了，被媽媽勒令復讀。很記得媽媽被氣得鐵青的臉，不停罵他沒出息，怎麼連書都讀不好，居然能考出這樣見不得人的分數。因為大伯都掏錢付補習班了，媽媽不可能怪說家裡沒錢，他沒得到該有的輔導。真是氣打沒處出！

媽媽找來自己高中畢業的成績表，擺在他面前，逼他認真看清楚了，一連串地追問：「有你這麼低分的嗎？有你這麼低分的嗎？……」

他被媽媽的盛怒嚇壞了。雖然從小媽媽對他都是嚴厲的、囉嗦的，總是用她不停的囉嗦管教他。可是他從來沒見過她這麼失控，這麼歇斯底里的憤怒。

許多年之後，他才漸漸明白媽媽當年的憤怒。是他讓媽媽丟臉了！媽媽是不可能承認自己的兒子不成材的。更何況，她拿了大伯的補習費，心中暗地裡憋足了勁，拿他跟大伯的孩子比。不能在美國讀私校、名校，考個好高中再上大學總是要的。她自己沒讀過大學，和爸爸一樣高中畢業就出來工作了。可是她還是自認為比他那不堪的爸爸要高出許多、優秀許多。而他這次的失敗恰恰就是暗示著，他和他爸爸一樣的無能，這當然戳中了她的痛處。

爸爸還是沒有正式職業，還是盼著每年暑假大伯一家回國，還是那個接飛機搶著去的閒人。只是大伯回來的次數少、時間短。如果只有大伯母帶著堂弟、堂妹回來的話，爸爸要一樣的殷勤，卻沒什麼好處可得。

大伯母不會像大伯那樣慣著爸爸。請一大家子吃飯、消費，她可以埋單；給爺爺、奶奶的紅包，她捨得掏錢。可是從來不會給爸爸一毛錢去揮霍。爸爸還要在她面前搶著埋單，以顯自己慷慨大方。

他覺得爸爸很多餘，在大伯母面前裝什麼裝？大伯母不動聲色，心裡明白得很。說不定你錢花完了再去問大伯要，大伯母都知道。何況你搶著埋的那些單，對大伯母來說，都是小意思，再怎麼誇張表現也打動不了她。他相信媽媽也是這麼想的。（二）