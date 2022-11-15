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千禧輪上（一三）

孟絲

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王勉回到自己艙房已是凌晨兩點，看到門上掛著一只大信封，打開一看，是這次旅遊團員名單。另有一張便條，草草寥寥幾個字：

「我兒遭嚴重車禍，須立即返美。這是此次旅遊團名單，不過諸事大都井然有序，如有需要，請幫忙代勞，謝謝。謝甜甜留字。」

嚇了一跳。團員們他不太熟悉，不過這次旅遊已接近尾聲，團員們多半是專業人士，見多識廣，處事經驗豐富，相信不會有太多需要他處理的事……

沖洗完畢，他闔上眼矇矇矓矓睡去，睡夢中出現公路上車禍頻發的惱人畫面……次日沒有旅遊景點，大多數旅客都起得較晚。到九樓自助餐廳，客滿為患，尋尋覓覓，終於在角落找到一張圓桌，圍坐的都是自己團的團員，正七嘴八舌談論著。見他來，即刻招呼他入座，原來大家都已經知道謝甜甜兒子的事。

謝家在當地有些名氣，一是因為謝醫生在當地行醫多年，二是他們的兒子謝昊，多年來鬧出好幾場桃色糾紛，當地小報加油添醋地報導過。

聽說這次是他的第三次婚姻發生矛盾，正在糾纏不清階段。第三任妻子發現並抓住他婚外出軌，對方竟是自己閨蜜之一，非常憤怒。他開車載閨蜜去某處約會時，被她雇來的私家偵探發現跟蹤，即時通知了元配。她立即打電話威脅謝昊，說已聯絡本地某小報記者。這通威脅電話使謝昊心神慌亂，誤闖紅燈發生了嚴重車禍。

謝甜甜緊急從開羅搭機飛往美國東岸，要為兒子處理這一團糟的臭事。謝醫生原本血壓就高，此事令他血壓即刻飆升至危險邊緣。（一三）

車禍 血壓

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