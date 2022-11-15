劉繼紅沒有想到室友梁山，竟然比自己還早一年出國，而且嫁給了金髮藍眼的外國人杰克。

梁山說，大姊姚依琳其實也在這個城市，他的兒子早已跟著繼父改了名字叫做大衛‧赫金斯。劉繼紅驚得張大了嘴巴，她不知道在自己曾經居住的那個靠近海洋的城市，竟然有這麼多人移民 到了這裡──這個被稱為「北美小巴黎」的城市。

兩個人聊起天來，自然聊起曾經的那個蝸居宿舍三○八室。誰都不知道李盼弟在哪裡，過著怎樣的日子。但是她們倆都沒有忘記她送給她們的禮物，兩人竟然都將那小物件帶到了異國他鄉。

梁山從梳妝檯的抽屜裡拿出一把小木梳，梳理著早已經染成棕紅色的長髮說：「看，就是這把木梳，一直跟著我呢。」

劉繼紅從隨身的包裡也翻出那面小鏡子，照了照自己。剛要把它遞給梁山看，杰克一個轉身，不小心將鏡子從劉繼紅的手中碰落到地板上，鏡子忽然碎成了幾片，鏡子後面的小鋁皮在地上翻滾了幾下。杰克忙不迭地道歉，他彎腰撿起來小鋁皮，卻發現鋁皮上黏著一小張紙，紙上竟然寫著字。

杰克遞給了劉繼紅，劉繼紅赫然發現上面用鋼筆寫著：如果好久沒有我的消息，記得到山水縣三泉眼村找我。是李盼弟的字跡。劉繼紅將鏡子的鋁皮遞給梁山，梁山看過之後，臉色也凝重了起來。

兩人一下子都忘記了今天是來簽租約的日子。她們同時想起了三○八室，想起了宿舍窗外楊樹上的蟬鳴聲，想起了那個叫李盼弟的農村女孩，想起了那個滿嘴菸味、隨處吐痰的喜嫂。（二二）