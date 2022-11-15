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紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

橡皮擦（一○）

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他滔滔不絕，充滿悲憤，說著哲學家才說的話。好像他的前世就是那個叫沈棐的名士，輕財任俠，於北山下養鶴、招鶴，日夕伴鶴自娛，只與林下高士、名緇野叟相與往還，如今卻淪落到鬻古造假的境地。

之前，他還告訴過我，家中很多地方都上了鎖，藏貴重物品的地方更是上了不只一道。除了鎖，家裡四周，包括院子外面的小路都裝了監控探頭，可在手機上隨時查看。

「市場上每推出一款新鎖，我都要去買來試試。從鑰匙鎖、密碼鎖到指紋鎖，什麼都有。我現在只用指紋鎖，只錄入我一個人的指紋。」

我總是很難看清他，一會兒清高自傲、一會兒淡泊名利、一會兒守財如命。或許，這些難分難捨的形象都是他。

沈家浜回來的當晚，我整理採訪記錄到深夜，忽然手機一亮，他的微信來了。他要去母校看望病重的書法老師，明天一大早就走。另外，他讓我再想想，這本書以什麼體例出版比較合適，既要做到真實和真誠，又不能暴露身分信息，以免遭同行指摘甚至咒罵。

「我想了想，還是慎重一些為好。」我不知道發生了什麼，使得他忽然顧慮重重。

「書寫貴在真誠和勇敢，遮遮掩掩可不行。要不，這事情還是……以後再說吧。」我猶豫再三，短信發出後，頓感如釋重負。

我準備在H城再逗留一兩天。他們每三年舉辦一場同學會，最近那次還是一年前。大學時最要好的朋友玲打我電話，說想見一面。說著、說著，她在電話那頭哭起來。她想知道我為什麼躲著所有人，到底發生了什麼。從來沒有人和我說那樣的話──有一種從人群隱身處被揪出來的感覺。（一○）

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