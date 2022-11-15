王幼嘉／圖

終於起飛了。飛機升空的轟鳴聲，讓他精神一振，甚至有點亢奮。他本來就是個謹小慎微的大男生，並不喜歡騰空的感覺。但這一刻，似乎在胸中炸起過節的鞭炮。他等待這一天，等得太久了！一想到大洋彼岸的母親，那個望眼欲穿等著他歸去的女人，他的心就安定下來。

他緊緊用雙腳護著座位下的背囊。他原本是想要一路抱著他的背囊的。可是起飛前，空姐說飛機起飛時，所有物品都要放置在腳下或是頭頂的行李箱中。目的是固定物品，不會因意外的氣流顛簸撞擊到乘客，他唯有放下他虔誠捧著的背囊。

背囊裡其實只裝著一樣東西，一個骨灰盒。一個魂斷異鄉的人，他的父親。

對於這個他叫「爸爸」的男人，他有著難以言喻的複雜心情。似乎一切由他而起，也因他而幻滅。十三個小時的飛行注定是無眠的，有足夠的時間讓他梳理回憶……

事情是從什麼時候開始的呢？三年前全家人一起移民 美國？不，應該是從他出生開始。

從記事起他就知道，他有一個大伯在美國。大伯一家人就是那個年代人人羨慕的金山客，他們家的孩子，就是他的堂弟、堂妹們，幾乎每年都回國。跟他們逛街、吃飯，對每樣他司空見慣的東西都很新奇。花錢也好像不是錢，總覺得樣樣都便宜，一買就買一大堆。平日裡精打細算的爺爺、奶奶看見他們撒嬌，也總是笑逐顏開。愛吃什麼點什麼、愛買什麼就買什麼，眉頭都不眨一下，一反平日的節儉。而他，唯一跟在爺爺、奶奶身邊長大的孫輩，從來沒有這樣的待遇，像個局外人，是無關緊要、不討大家歡心的那一個。只有媽媽在意他，可是媽媽也沒有可能像爺爺、奶奶寵堂弟、堂妹那樣地寵他。

媽媽說因為大伯他們使的是美金。那時候美金與人民幣的兌換率是一比十，只要拿出一塊錢美金，在國內就很好使。所以他們花錢如流水。

爸爸只有屁顛屁顛地跟在大伯身後的分，跑前跑後，永遠處在隨時聽候差遣的狀態。誰讓他連份像樣的工作也沒有。開始，大伯還通過在國內的老關係，給爸爸介紹了幾份工作。可是，自己的爸爸就是不爭氣，沒有一份工作做得長久。做一份工作丟一份，每丟一份工作就得罪人一次。工作是越做越差，從給領導開專車到小公司裡跑腿，一事無成。

不要說養家餬口，自己的錢都不夠花。爸爸不會掙錢也就罷了，偏偏又是個愛花錢的主。在他的朋友面前愛充大頭，尤其愛炫耀他的親哥哥在美國，總是不負預期地收穫眾多羨慕嫉妒的目光和奉承。結果呢，朋友的聚會都是他埋單，似乎只有這樣，他才找到自己存在的意義。於是，他更加熱中於這種大魚大肉的喧鬧，快意恩仇地刷存在感。

媽媽剛好相反，精明謹慎。家裡的錢守得緊緊，與爸爸的分得很清楚，任由他在外面胡天胡地，也別指望回來拿一分錢。即使他沒錢花、即使他欠了一屁股債，媽媽也毫不心軟，讓他自己想辦法。爸爸能有什麼辦法，不就是去跟大伯要。所以，爸爸是期望大伯回國的，多多益善。這樣他就有機會啦。

自然，大伯一家回國從來沒讓他們失望過，不僅給他們帶來眼花撩亂的禮物，還會叫上他們，到高級酒樓陪爺爺、奶奶吃飯，有時還兩家人一起去旅行。每一個飯聚、每一次外出，爸爸總有機會從大伯那裡拿到一筆不小的錢，足夠他揮霍一陣子。那是爸爸最得意、最高興的時候，也是媽媽會對爸爸另眼相看的時候。往往也是他一家融洽平和的時候，因為家裡沒有了爭吵和冷戰。

小時候，他上學的學費贊助和名目繁多的補習費用，都是大伯給的。大伯是把這筆錢直接給媽媽，不經過爸爸，似乎也清楚爸爸是個守不住錢財的人。

後來大伯在城裡最熱鬧的街區買了兩套公寓，是同一層相鄰的兩個套間。一套給他一家三口住，還有一套，本來是打算給爺爺、奶奶住，讓老人與他們鄰近，好有個照應。（一）