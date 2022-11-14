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華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

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千禧輪上（一二）

孟絲

那迫切的眼神令人記起小三峽撿鵝卵石的男孩們，他們在淺灘和石塊之間穿梭跳躍，向旅客們兜售手中的鵝卵石……而今，許多年過去，如今中國已自貧困衰弱中異軍突起，擺脫了昔日的貧困，這些小三峽的孩子們該不復出現了吧？也許都已成為了社會中堅？

從開羅回到亞歷山大港，天色昏暗，經過公路收費口，兩側的機關槍又增加了幾座。夜色中也許殺害旅客的暴徒會更難預防？一路上機動吉普車上的衛士一直跟隨著，即使進入市區，仍然不離不棄。市區但見處處是攤販人群，多想在這充滿歷史古蹟的海港停留幾日啊！瞻仰一下妖艷的克麗奧佩脫拉的昔日皇宮，看看安東尼將軍當年的神采……

碼頭上燈火點點，各樣的埃及特產：以艷后為圖案的絲巾、披肩、成串的金絲手鐲、戒指、大串耳環、各樣以金字塔為主題的紀念品。遊客紛紛留戀地尋找著自己喜愛的東西。碼頭上燈火輝煌，亞歷山大港的海水泛起美麗的燈光……千禧輪預定夜晚十一時開船離開，遊客們在這最後幾小時，紛紛盡力多撿拾些屬於埃及的記憶。

錢小芸再度佇立在十一樓大廳的玻璃窗前，遠望著海港漸離漸遠。不遠處王勉收拾起他那繁複專業的攝影器材，緩緩朝她走來。去四樓咖啡廳喝杯咖啡吧，明天郵輪整天在海上行駛，不上岸，可以不必早起。

兩人經過露天游泳池的時候，彷彿看到祝春梅正躺在熱水池中泡水，一面和同池的遊客興高采烈地談論著什麼。埃及，這古老而神祕的國度，蘊藏著多麼燦爛而豐富的歷史光環。（一二）

咖啡 游泳 古蹟

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