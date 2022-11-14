我們決定先去導航所指最近的那個，鄉村公路兩側水杉林立，滿目橙紅。村莊就在沿途拐彎進去的地方，有路標。遠遠的，我們看見橋邊一株枯死的老銀杏，軀幹、枝椏均呈鐵色，仍僵直地站立著。

他說用不著去看另一個沈家浜了，有銀杏樹的這個肯定就是。他告訴我，在古代，銀杏是名門望族的標配，傳世名畫之一〈洛神賦圖〉裡就有銀杏樹。

我們下車，過橋，走到那株死去的銀杏樹下，拍拍乾枯的樹幹，就像拍打著某件遺世獨立的古物。他熟門熟路般，與迎面而來的村民打招呼，走近一扇廢棄的小院外查看動靜。最後將我領到那座約兩三米高的土墩前，上面荒草離離，好像自古以來一直如此。

他指著那片野地，這裡應該就是北山草堂舊址了。

秋日陽光下，柔和的風，萬物荒涼而岑寂，眼前所見與古書裡記載的「疊石作巖」、「連峰積翠」毫無關係。至於那著名的九棵松樹──「山有四洞，外植九松，蔭廣數畝」，眼前更是一棵也無。

趁他站著抽菸的工夫，我爬到那座土墩上。當年，他們在此堆土為山、鑿池造山，並建造華屋美舍。如今，一切只化作一座隆起的小土墩，連瓦礫、碎石都蕩然無存。有時候，時間的真相並不是渾然的包漿，而是廢墟、是道畔死去的古樹、是一大堆廢銅爛鐵。

在現場，他找到一隻近兩米高的石獅以及一塊平臥的巨石，說憑此足可推測，北山草堂曾有過的宏闊與儼然。

「可這些有什麼用呢？從前的日子再也沒有了，永遠消失了。你說我收藏的那些舊物有什麼用？那個產生它的時代已經過去了，再也沒有它們附著的土壤了。皮之不存，毛將焉附。」（九）