阿尼默／圖

若蓮沒有回答，我的心因而揪在一起。那時候我尚未有任何戀愛的經驗，於是我無法克制地將一切原因，怪在當時全然不懂的愛情之上，我揣摩著，如今覺得好羞恥，揣摩著該如何執行接吻這種艱鉅的任務，並難以想像自己終有一天，也將面臨愛情夾帶的種種身心試煉。

演唱會的噪音大到所有人的吶喊聽起來都像消音一般，上千萬支揮舞的螢光棒，如海嘯般一摺一摺掀起，海水淹沒之處，即升起更熱烈而瘋狂的尖叫與迷狂。若蓮也在人群之中跟著唱跳，我遠望她一身潔白的制服染上螢光的迷彩，在聲光之間，連胸口僵鏽的學號與姓名也剝落下來，若蓮脫身變換回原來的自己。黑色百褶裙裡藏納的公式與註解，被她旋轉不停的動作抖落，而成為白晝遺留的某些微不足道的化石。

我滿腦子想的都是自己沒能再更了解她一些，當然也無能和她一起跳入演唱會的海洋中游泳。我始終在觀望，因為對於自己，白晝的生活使我感到安全，但是現在，那種安全的知覺葬入水中消失了，就像一切稀微的泡沫，於雙腳的攢壓下四濺，由我的身體流去如宇宙般的深水區一樣。

演唱會結束以後，若蓮還是很亢奮。她載著我於午夜的城市裡竄行。我告訴她不要騎那麼快，很可怕，警察 會臨檢抓人的。

「李察，你會怕啊。」她笑。

「我會，不只怕，我討厭亂騎車的人。我討厭。」我在她耳邊大叫。

「那你可以抱住我。」若蓮放聲說。

也許那句話是整晚最接近我原先揣想的台詞了，我遲疑了一下，然後伸出雙手環抱在她柔軟的腰際，並且閉上眼睛。不知道是什麼樣的原因，那時的世界忽然沉寂下來，汽車 與汽車之間嗅不到任何趕路逼車的意味。一路上我都聽得見若蓮的呼吸，而她也聽得見我的。

我相信自己從來沒有喜歡過她，但當晚我確實伸手擁抱了她。若蓮騎車接近我家時，我像是想到某件重要的事情那般，心血來潮唱起剛剛演唱會的最後一首歌。原以為若蓮會跟我一起唱，沒想到我只聽見自己的聲音。唱到最後我忘詞了，索性哼哼哈哈地帶過。我彷彿看見車燈模糊成霧化的光點，移動閃逝著把歌繼續唱完。

後來我聽說她蹺課，在學測前兩個月，騎那台她載我聽演唱會的摩托車走南迴去了台東。當學校裡的同學、老師、家長，以及黑特版都熱烈討論的時候，似乎只有我仍與她保持私下的通訊。

我記得若蓮寄來一張她自己與台東海岸的合照，分享她經過南迴公路，看到太平洋乍現時觸電般的感動，還有她認識另一個騎車環島的男生時，徹夜聊天，聊各自的生活、學校、文學、電影的種種刺激。

「我好像知道自己未來要什麼了。」我盯著手機螢幕，看到若蓮打下這一行字，但不一會兒又自己把它刪去。

「你跟我講這些幹麼呢？」我問她，然而話一出口旋即後悔了。對於我而言，那是屬於我之外的事，明明可以一概不聽的，同時卻又感覺，不聽的話會辜負了自己。若蓮具備的是我永遠無法企及，可以走得更遠，跨越我和她的時區阻隔，屬於未來的某種謎樣能力。她流暢穿梭在曲折迂迴的道途，頻頻回頭看著我依然只緊踩在那條白色線上。

「我也不知道。」她說，「我甚至不知道你會不會想聽。」

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我又在機車路考練習場裡，來來回回騎了好久，直到手掌泛紅，握拳時感到難以忍受的痠痛才停止。若蓮走出便利商店，從對街走了回來。我下車，立好中柱，換她上車，然後我才跨坐到她後面，並且很自然地抱住她。

她載我沿著來路回去，風颼颼地把世界遠方的氣味都傳遞過來。「你下次會不會認真練習？」她問我。

「你還會願意跟我來一次嗎？」

「廢話，我如果不把你教會，今天幹麼跟你耗在這邊？」

「欸，若蓮，你真的不記得你第一次路考的事嗎？我看你騎得那麼好，不可能忘掉吧。」

「高中的時候我載你去聽演唱會，你信不信，那時候我根本沒有駕照 。後來我其實也一直沒有去考，連去台東的時候也沒有。」若蓮說。

「天哪。」

「可是一路上我騎了無數次直線七秒、無限次兩段式左轉、無數個平交道，哪像你練習那麼久，還騎成這樣。」

「那是因為沒有人一直盯著你看。」

「騙人，隨時都會有。」

這時遠處的紅綠燈由綠轉黃，若蓮騎車緩緩減速，在變成紅燈的時候，剛好完全靜止。許多行人從我們前方步行過去，其中有一個小男孩鬆開她母親的手往前奔跑，我們就這樣看著他的身影消失在人行道盡頭。（下）