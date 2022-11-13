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千禧輪上（一一）

孟絲

經過公路收費站時，赫然見到兩側架著自動機關槍。近些年來，外國遊客在埃及各旅遊勝地多次被極端分子攻擊，或引爆炸彈、或開槍射擊，種種恐怖襲擊影響旅遊業至深，讓埃及政府顯然不敢掉以輕心。

從亞歷山大港開往開羅的公路平坦開闊，沿途綠意盎然。穿過開羅市往南駛向吉沙鎮時，即刻進入荒漠，兩側黃土飛揚。僅僅一小時車程，竟已到達吉沙鎮。轉瞬間，三座金字塔聳立在大家面前。

儘管世上有無數金字塔的描述與傳說，然而站立在這樣的荒郊野外，眼見聳立著傲岸宏偉、氣勢萬千的龐然巨塔，這份激動如千軍萬馬奔騰胸際。啊！三千年前，這樣宏偉壯觀的金字塔是怎樣建成的？

導遊在解說，奴隸，可悲的奴隸，把巨大的石塊從阿拉伯山區搬運到尼羅河邊，再運到目的地。日以繼夜地操作，至少十年，十萬奴隸，再一個十年，動用三十萬苦力，這樣一座金字塔才能完成。

這三座金字塔中原有不少寶藏，現在已是空空如也。導遊說，整個埃及原有一百多個金字塔，但不少已經風化，漸成廢墟。離這三座金字塔不遠處，站立著人面獅身石雕，幾千年來護衛著那三座金字塔，不離不棄。

黑瘦的中年男子驅趕著駱駝過來了，兜售著體驗騎駱駝的樂趣。許多小販也趕來販賣紀念品，大都是貧苦的男孩和老人。蘆葦紙上印製了古埃及的神話故事，彩色斑斕，故事淒美浪漫。有個男孩手裡拿著大把笛子，醬紅色笛子油光滑亮，向遊客兜售，一美元一根。（一一）

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