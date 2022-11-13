看著眼前的場景，劉繼紅剛剛清靜了一個月的大腦，又像是灌了鉛一樣沉重起來。她扔下行李箱，出了宿舍的門。

劉繼紅在街上遛達的時候，竟然碰見了哥哥的同事劉開成和他的老婆。她在哥哥家裡見過劉開成幾次，早已熟悉，不過倒是第一次見到他的老婆王美麗。王美麗話未出口，人先笑了起來。得知劉繼紅還是孤身一人，王美麗拍著胸脯說：這事歸我了。

王美麗說話算話，沒有多久就介紹了同事于滿倉。于滿倉騎著他那輛二八飛鴿自行車，奔波在發電廠、銀行和三○八宿舍之間。隨著陸續看過幾場電影 、吃過幾頓韭菜雞蛋 蝦皮三鮮水餃，然後不下十次騎行三十多里路，將劉繼紅送回自己的宿舍，于滿倉發現劉繼紅對自己的態度越來越友好起來。循環往復，于滿倉整整打了兩個月的攻堅戰，在他凌厲的攻勢之下，劉繼紅心中那塊冷冰終於開始融化開來。

在一個晴朗的星期日早晨，劉繼紅在于滿倉的幫助下，開始整理行李。她決定搬家了，這一次將會搬到自己的家去。三○八室空無一人，只有四張床上的花被能讓人一眼看出這裡還有人居住，只不過主人臨時不在。

跟李盼弟搬走的時候一樣，這次劉繼紅也留下了三份小禮物給三個室友。她留下了兩盒最新的可以讓口氣清新的薄荷口香糖，給嗜菸的喜嫂。直到那一刻，她也不知道，不在毛紡廠工作的喜嫂是因為什麼，得以入住毛紡廠的宿舍。她留下了一條出差帶回來的紗巾，給了愛美的梁山。（二○）