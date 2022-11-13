「問了家人，由於年代久遠，誰也說不清，那大紅燈籠也老早不知去向。後來，我才知道我們沈氏先人，曾造過一座赫赫有名的草堂──北山草堂。我的微信 名就來源於此。那本日記，記載了李日華一行去北山草堂，訪問我們先祖的故事。那是萬曆三十八年十一月初三上午，李日華攜同兒子及兩位友人前往麟溪。他們在北山草堂喝茶、觀畫、摩挲歷代法帖。先不說他們喝了什麼茶、用的是什麼酒器名瓷，光是那個場面、那種格調和氣氛，就讓人羞愧不已。那才是真正的生活。如今，我們過的算是什麼日子喲，無聊、粗糙，爾虞我詐、豬狗不如。」他臉上陸續浮現出悲哀、恍惚、憤慨、絕望等神色，讓人猜不透他的真實想法。

「關於那次訪友和談藝活動，《味水軒日記》足足記了三張紙，我也反反覆覆看了無數遍。與那幾張紙比，我那一屋子真真假假的古物，又算得了什麼呢？」他一聲長嘆。那一刻，我幾乎以為他悟道了。

過了一會兒，他忽然問我：「……你可想去那個地方看看？」

「去哪裡，北山草堂嗎？」難道那個地方還在？

他點點頭，「我們去找找看。」

我巴不得離開這個局促如告解室的房間，去外面呼吸一口新鮮空氣，便欣然應允。

第二天下午，他開車到酒店門口接我，導航指向一個叫「沈家浜」的地方。去之前，我查了資料，說是壘石為山，依山結屋，面麟湖，並草木環繞、蔚然深秀，還有九松干霄。可一路上，平原廣袤，連矮小的山頭也看不到一個。更沒想到會有兩個沈家浜，分屬不同縣域，卻相隔不遠。（八）