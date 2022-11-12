必然被這兒的荒涼貧瘠感動了吧，大家紛紛購買了小店裡陳列的紀念品，雖然這些紀念品不具特色，製作不夠精細。那邊小店門前角落，王勉遞給一個老婦十美元，謝謝她允許他對著她拍照。回到郵輪 ，大家對於今日所見大多默默無言。

次晨，郵輪準時在埃及的亞歷山大港靠岸。埃及歡迎旅客的場面十分盛大，碼頭出口鋪著大紅地毯，空氣裡飛躍著歡樂的舞曲。交響樂團團員們的白色制服和各樣樂器，在清晨的陽光下閃閃發光。裹著阿拉伯白紗的埃及小姐們，向每位女性旅客殷勤地獻上一支深紅玫瑰。行走在紅色地毯上，迎面吹著地中海微風，手中持著一支美麗的玫瑰，啊，這片刻令人沉醉。王勉前後左右奔走著，顯然不能讓如此魅力四射的景象不攝入鏡頭裡。

亞歷山大港，是公元前三百年亞歷山大大帝所建，被稱為「地中海之珠」，是充滿歷史古蹟 的古都。埃及艷后及安東尼大將的浪漫愛情故事飄灑在海港的空氣裡。可惜行程不允許大家在此徘徊，停車場上是一輛剛出廠一個月的豪華遊覽車，導遊是一位英語流利的現代埃及女子。她穿著白色西式套裝，看來精明幹練。

埃及在她詼諧幽默的介紹中，充滿新鮮感。她說：我們必須即刻趕往吉沙，那是金字塔所在地。如能九時以前趕到，最為理想，既涼爽又避免擁擠。

前座坐著一位彪形大漢，黑色西裝，手機 在握，是我們的保安人員。遊覽車後緊跟著一輛機動軍車，上有許多保安隊員。（一○）