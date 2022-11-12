三○八室，這多像是一艘船啊？有人進港、有人出港、有人轉港、有人棄船脫逃，一個小宿舍就像是一個縮小版的社會，時而叫人厭煩、時而又叫人留戀。

梁山和姚依琳沒有回來，宿舍裡卻又搬進來另外一個人。第一天她介紹自己叫喜嫂的時候，滿嘴的菸味差點把劉繼紅熏了個跟頭。她心想李盼弟剛走，這怎麼又來了一個大菸鬼？

喜嫂話還沒說完，就連綿不斷地咳嗽起來。咳嗽完了，她用手抹了一下兩邊嘴角的吐沫，順手就抹在床頭的欄杆上。

劉繼紅一閉眼，心想：我的天，這地方我還能待下去嗎？前有一個將鼻涕抹在自己拖鞋底子上的姚姊，這又來一個隨便抹唾液的喜嫂。這到底是怎樣的一個宿舍啊？

劉繼紅正計畫著是否另外找住處的時候，行裡發下外出學習外匯兌換業務的文件，做為支行裡僅有講英語的員工，劉繼紅贏得了外出學習的機會，暫時從這艘船上將一雙沉重的腳脫離出來。

四個星期學習回來後，劉繼紅剛一進宿舍的門，就聽見「砰砰」兩聲脆響，姚依琳將一個茶杯從她的床頭，扔向了喜嫂的床。茶杯越過床頭，撞到牆邊的暖氣片上，摔了個粉身碎骨。

姚依琳臉漲得通紅，嘴裡罵著：「你個鄉下婆子，也配將一嘴濃痰抹到床欄杆上？這是你家的豬圈嗎？」

喜嫂滿臉通紅，連連道歉：「對不起、對不起，剛來這裡，還沒改了老家時候養成的習慣。」

另外一邊床上正休息的梁山也來了一嗓子：「還讓不讓人休息了！老娘他媽兩天沒睡個好覺了！」喊完也不管對面的人聽到與否，梁山重新倒下，蒙頭便睡。（一九）