說來說去，他好像都在說古玩是特殊商品，不像金子或銀子可以進行成色鑑定、真假鑑別。既然你在買的那一瞬間認定它是真的，那就一直將它當作真的好了。真與假從來都不重要，重要的是自己的心態。

某一刻，我似乎被這樣的邏輯說服了。可一想到電視新聞裡那些被騙後傾家蕩產的人，心裡還是有些發怵──那些人實在太慘了。

「現在想想，一個人最珍貴的還是時間。古物為什麼值錢，而贗品或仿作卻一文不值，說到底還是時間的魔力。前者的時間是日積月累，一天天促成，是水滴石穿，是真真切切地存在著，容不得篡改和做假。後者是什麼呢？連一個屁都不是。」說到這裡，他分明有些激動，似乎那個拋擲帽子的行動馬上就啟幕了。我等待著，但沒有。他還在猶豫糾結什麼？

「可你為了利益，還是在時間上動了手腳。」我停下手中的筆，看著他。

他尷尬地一笑，「你說得對，我應該感到羞愧才是。無論如何，造假並不是什麼光彩的事，即使再成功、賺再多的錢，也不能改變這個事實。」 這次，他倒沒有反駁我，但我也沒察覺出他有絲毫羞愧之意。

「可你知道嗎？真正讓我感到羞愧難當的是另一件事。我們麟溪沈氏在明朝也算是當地屈指可數的望族，這麼說，並不是我有門第等級觀念，要去攀龍附鳳。我也是無意中得知此事。自入這一行後，我經常翻讀當地鄉賢留下的文字。有一天，翻讀李日華的《味水軒日記》，看到「北山草堂」這幾個字，忽然想起小時候家中閣樓上的大紅燈籠上就寫著這幾個字。」（七）