阿尼默／圖

在機車上抱住若蓮的時候，我總喜歡唱歌。

我總是先把所有我愛聽、我記得的歌唱過一回，然後再唱幾首她喜歡的。這時候若蓮常說有夠難聽的，不要再唱啦。然後，然後我就會從後座聽到，她細細哼歌的聲音隨著那些趕著長長路途的風，吹來我身旁。而每次當我唱我的歌時，路邊的砂礫都會被揚起，並飛進我的眼睛，讓我睜不開眼，不得不停止歌唱。可是輪到若蓮喜歡的歌時，卻從沒有這樣的事發生。我紅著眼睛，裡面積滿為流掉砂礫而泛出的淚，邊拭淚邊唱。這情景就彷彿她所熱愛的一切都帶有濕潤的成分那般，讓我每靠近都必以流水似的什麼獻上。

那陣子若蓮帶我練摩托車。我們經過國道一號底下的不知名甬道，抵達永康的那座機車路考練習場。清晨六點的時候空無一人，若蓮停車、熄火，然後把鑰匙交在我潮濕的手裡。我瞇眼看她的身影在朦朧的清晨暈開，身後偶爾經過的來車都像是徹夜不歸的人。

我跨上機車，插進鑰匙，慢慢壓轉油門，聽見機器發動的聲音，兩腳一蹬，立即出發。我搖搖晃晃沿著白線騎了一圈又一圈，尚不太能穩定控制油門。車子一下失去氣力，一下輪子又實力飽滿地往前滾動，我被慣性的力前後擺甩，很像在航海。但說真的，現在與航海兩者之間其實差不多，都要左彎右拐，都要手臂用力，防止身體或機車失去平衡而跌倒，再把腳伸出去觸地支撐。煞車的時候，我全身都豎起了窒息之感，遠遠看來姿勢很醜，因為動作太唐突、太大力的緣故。

就這個模樣在清晨時走時停，騎了三十多分鐘。太陽還沒完全曝曬世界，但我已經覺得眼前所見是乾涸的。或許是恍神作祟吧，使我一股腦撞上前方的塑膠柵欄。

●

「怎麼說呢，李察，我好像誤會你的意思了。」當我懷著疲憊，把車牽到停車格時，若蓮就站在我的前方，一臉不敢置信地看著我：「我以為你早就會騎，只是想再複習一下場地跟手感而已。你剛剛的表現是真的嗎？」

「我不記得有跟你說過我會騎。」

「你那時的口氣聽起來，根本就是差點考到駕照 ，但是出了一點意外沒過，蓄勢待發準備再考的人。」

「好啦，那你剛才看到了。我完全不知道怎麼騎，這樣可以了嗎？」

「既然來了，我就要教你。但是李察，你要知道這個樣子會讓我心情很悶。」若蓮說。

若蓮接過鑰匙，坐上機車，騎到那條狹窄的直線道上，然後用很慢、很慢的速度，騎在線道的正中間，過程中手臂完全沒有搖晃，沒有踩線。然後她停了一下，又轉進彎道，接著兩段式左轉、打方向燈、變換車道，擺頭左轉而後接續直線轉彎，穩妥停在岔路前，流暢左彎並煞車在平交道警示線後方。

我盯著若蓮，若蓮盯著我。她順暢地做完環場道路測試的所有關卡，我埋在安全帽下方的臉聽見摩托車滴滴答答的方向燈的音效，忽然覺察自己心中總常懷有的靜默的孤獨。

「第一關叫做直線七秒。」若蓮說，「通過直線的時間要至少高於七秒，重點在慢，但慢就容易失去平衡。所以剛開始可以先催油門，然後放它滑行，快不穩時再催一點點。」

「這是最難的。」我說。

「多練幾次吧。」

我騎車重回出發點，前輪對準那條直線道。每當有畫線的時候，我就知道自己永遠有辦法超到線外去。我明白若蓮在看，於是我發動摩托車，到了中途都還算順遂，但當車漸漸沒力，我再繼續轉下油門時就壓到線了。那時我彷彿聽見若蓮為我一次次的落空而嘆息。

為什麼、為什麼，那是和以前同樣的嘆息。我想起以前小學升旗，我們成群結隊的學生像小兵一樣，穿著制服如木樁被鑽在光禿斑駁的草皮。主任在台上整隊，一手招呼後台的同學上來領獎。

同學一個一個上台時，擔任司儀助手的若蓮都會在右邊拿麥克風，念他們的名字，李佑哲、魏秉叡、李婕妤、鄭子喬、林禹崴，好像在念一串密碼一樣。我剛開始以為在最後，若蓮會像平常說話的習慣，於句尾加上一個靦腆的「就這樣」，但她沒有。她只是不斷唱讀手中的名單，使我忽然感覺全世界就如此平淡地缺少了某些事物，而且是我這樣一個還沒長大的人不會理解的。

若蓮關掉麥克風以後，總是以極刻意而不自然的姿勢，轉頭凝望那些領獎的人。有次我問她為什麼要這樣，「看看你在不在上面。」她說。

「可是你不是才念過那些名字嗎？」

「哪可能念過就記得了？」

當時是我首次想到，原來有人說出的話並不完全是自己所清楚明瞭的。我又問她要怎麼樣才能站上台，她告訴我變厲害之後，參加比賽得獎就能上去。「多練幾次就好。」她說。（上）