她是希臘人，信仰的是希臘正教。她說這是島上百分八十多人們的信仰，他們驕傲地繼承了希臘千百年的歷史文明。他們是塞浦路斯共和國的子民，他們過的是民主自由的生活。她說，可悲的是，自1974年以來，由於政變，土耳其出兵，佔領了北部，北塞浦路斯土耳其共和國成立。至今島上有百分之二十的人是穆斯林，由土耳其控制。雖然沒有得到聯合國認可，卻一直由土耳其佔領。說到痛心處，悲憤不已。

旅遊車開到一座城牆前停住。看到那城牆上的士兵嗎？他們在巡邏，那是分割南北兩地的守護者，導遊說起此事時，恨得咬牙切齒。車停在南北分界線之南，讓旅客們拍照。

真是沒有料想到，德國柏林圍牆倒塌以後，世界上還有因宗教信仰迥異、因政治制度不同而畫地為牢的另一道高牆。導遊帶大家參觀了一個當地的博物館 ，說真話，看過了伊斯坦堡的宮殿和建築，這兒的博物館實在無物可看。

下午導遊帶大家到丘陵上的農莊，說那兒有很多手工藝品。一路上黃土遍野、灰塵飛揚，山丘上幾乎沒有什麼生命的跡象。偶爾在某戶人家門前發現一棵檸檬樹，結著特大號檸檬，綠油油的，大家就會鼓掌喝采。這是個非常貧瘠的地方。遊覽車爬到山頂，山丘上零落地散置著一些小屋，屋前靜坐著一些老婦，多半穿著黑色大袍，低首在白棉紗布上刺繡。

太陽毒辣辣地斜斜曬著，看不到兒童或壯年男子，真彷彿進入了義大利 當年的寫實電影 裡。這兒的生活是如此嚴酷，鏡頭是如此逼真無情。小店裡有些手工藝品出售：絲質女衫、塗金絲黑瓷盤、神話故事妝點的瓷花瓶……（九）