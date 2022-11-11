我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

室友（一八）

紅山玉

這一夜劉繼紅也沒有睡好，她聽見李盼弟的床時常傳過來咯吱咯吱的聲響，她知道是李盼弟在床上輾轉反側。偶爾也傳過來一聲嘆息聲，她也不知道該怎樣安慰她。她想，這種情況下，語言或許都是蒼白無力的吧。李盼弟一個人又能改變得了什麼？她能改變一個村莊的執念嗎？

李盼弟將一面小鏡子送給了劉繼紅，將一把木梳送給了梁山，將兩小瓶粉色的指甲油留給了姚依琳。劉繼紅替梁山和姚依琳收下了兩份小禮物。

梁山和姚依琳這一夜都沒有回來。劉繼紅不知道梁山是不是又改變了上班的時間，抑或是她已經不在毛紡廠上班了。李盼弟說，已經好久沒有和梁山在工廠碰過面了。

劉繼紅眼看背著背包、拉著粉色拉桿箱的李盼弟走出宿舍長長的走廊。隨著大門「匡噹」一聲彈回來，李盼弟的人影消失在大街上來來往往的路人中間。

可過了一會兒，李盼弟竟然又推門進來，對劉繼紅說：「姊，你收好那個小鏡子。」她一腳門裡、一腳門外的時候，又回過頭來說了一句：姊，收好它。

劉繼紅握著小鏡子，嘴裡答應著。等她走了後，她翻來覆去地看了幾遍小鏡子，它和時下女孩子們經常用的那種小圓鏡子沒什麼區別，鏡子背面也是被一層鋁皮包裹著。

劉繼紅將木梳和指甲油放在兩個人的床上，各自留了一張小紙條，說明那是來自於李盼弟的禮物。她怕自己上班的時候，她們兩個回來，卻不知道那小禮物是源自何方。

一連好幾天，梁山和姚依琳也沒有回來。四個人的宿舍突然只剩下劉繼紅自己。說不上寂寞，或者說是獨處一室沒有了喧囂的小確幸，好多時候，劉繼紅倒是覺得莫名的悲傷時常湧上心頭。（一八）

上一則

桃園虎頭山公園

下一則

久違的茭白筍

延伸閱讀

富士康員工大逃疫 iPhone出貨料跌3成

富士康員工大逃疫 iPhone出貨料跌3成
聯邦能源部電池帶計畫 喬州獲撥款

聯邦能源部電池帶計畫 喬州獲撥款
沒那麼嚴格？彭博：美禁公民任職中晶片業 限特定職務

沒那麼嚴格？彭博：美禁公民任職中晶片業 限特定職務
鄭州富士康員工：因資訊不足與恐慌才連夜「步行返鄉」

鄭州富士康員工：因資訊不足與恐慌才連夜「步行返鄉」

熱門新聞

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22

飛來橫禍

2022-11-04 02:00
可樂王∕圖

我是美國老司機（上）

2022-11-07 02:02
吳孟芸∕圖

廢城故事（上）

2022-11-04 02:02

豐衣足食之後

2022-11-04 02:00

明星醫學生

2022-11-05 02:01

超人氣

更多 >
12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座

12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點