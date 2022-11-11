這一夜劉繼紅也沒有睡好，她聽見李盼弟的床時常傳過來咯吱咯吱的聲響，她知道是李盼弟在床上輾轉反側。偶爾也傳過來一聲嘆息聲，她也不知道該怎樣安慰她。她想，這種情況下，語言或許都是蒼白無力的吧。李盼弟一個人又能改變得了什麼？她能改變一個村莊的執念嗎？

李盼弟將一面小鏡子送給了劉繼紅，將一把木梳送給了梁山，將兩小瓶粉色的指甲油留給了姚依琳。劉繼紅替梁山和姚依琳收下了兩份小禮物。

梁山和姚依琳這一夜都沒有回來。劉繼紅不知道梁山是不是又改變了上班的時間，抑或是她已經不在毛紡廠上班了。李盼弟說，已經好久沒有和梁山在工廠碰過面了。

劉繼紅眼看背著背包、拉著粉色拉桿箱的李盼弟走出宿舍長長的走廊。隨著大門「匡噹」一聲彈回來，李盼弟的人影消失在大街上來來往往的路人中間。

可過了一會兒，李盼弟竟然又推門進來，對劉繼紅說：「姊，你收好那個小鏡子。」她一腳門裡、一腳門外的時候，又回過頭來說了一句：姊，收好它。

劉繼紅握著小鏡子，嘴裡答應著。等她走了後，她翻來覆去地看了幾遍小鏡子，它和時下女孩子們經常用的那種小圓鏡子沒什麼區別，鏡子背面也是被一層鋁皮包裹著。

劉繼紅將木梳和指甲油放在兩個人的床上，各自留了一張小紙條，說明那是來自於李盼弟的禮物。她怕自己上班的時候，她們兩個回來，卻不知道那小禮物是源自何方。

一連好幾天，梁山和姚依琳也沒有回來。四個人的宿舍突然只剩下劉繼紅自己。說不上寂寞，或者說是獨處一室沒有了喧囂的小確幸，好多時候，劉繼紅倒是覺得莫名的悲傷時常湧上心頭。（一八）