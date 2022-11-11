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橡皮擦（六）

草白

「而且他仿的都是一等一的名家，董源、石濤、徐渭、八大山人，都是他的臨摹對象。他仿得有多好呢，據說用一幅假石濤從黃賓虹那裡，換來一幅真石濤。可見他的技藝有多高超，真是不得了啊！」

說到這裡，他有些得意，為自己行為找到某種佐證而洋洋自得。連古人都如此，他一個無田無地的現代人又有什麼可忌諱的？況且，不是誰都有本事做假，尤其是書畫領域，必須得有一定功底。他繼而說起整個造假過程的艱難之處，比如要覓得舊絹、舊紙、舊磨、舊印泥，缺一不可。書畫完成後，還要經一系列做舊手段，使之變硬、變脆、泛白，進而產生自然裂隙與紋理。一旦過程中某處做假不到位，就會露出破綻，也就毀了全畫。

「某種程度上，做假是對時間的模仿，就像一條著名廣告語所說的『給我一天，還你千年』，一個人要在一天時間內，製造出上千年的時間，還要讓人信服，這就是本事和修為了。再說了，世上之物，真真假假，哪有什麼最終定論。比如在古時候就做舊的畫，到了今天是不是算假的？比如你買到一張晚年吳昌碩的花卉，雖然有畫家本人的落款，但它可能是弟子趙子雲代筆，這算不算造假？我認為只要自己喜歡，看準了，就不要後悔。

「連國家法律都認為出售假古玩不算詐騙，除非被出賣的古玩有一份假的證明文件，且賣家將此做為兜售手段。可時至今日，這世上並沒有一款機器能夠檢驗出不同條件、不同時代下文物的真偽，更沒有所謂的鑑定專家可以信任。」（六）

詐騙

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