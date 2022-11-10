我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

千禧輪上（八）

孟絲

目前雖只剩下一根粗壯的參天石柱，卻彷彿直直插入天際，令人無法不感到它的威儀。

中午到達這兒的一座小山，滿山滿谷都是綠油油的桑樹。這兒的桑樹林再度引起這群中國遊客的濃厚興趣，都相信中古時代，遠遠來自中國和番的公主們，偷偷把蠶繭藏在高高的髮髻裡，從此為這兒帶來了絲綢綾羅。

小山頂上有一座古堡式的餐廳，全用花崗石建成，有上百年的歷史了吧？外面是爬滿了藤蘿的木架，下面放了一排排原木長桌，桌上有沙拉、葡萄酒、麵包、牛肉丸、羊乳酪、水果，原來是招待這批旅客的午餐。人們吃得十分盡興。不遠處有一條小狗，瘦得皮包骨，兩隻碩大的眼睛癡癡地望著桌上的食物，人們用零星的麵包和肉圓餵牠們。

早半小時前出發的旅遊團已吃完午餐。謝甜甜和祝春梅都屬早班車，此時正集合，要往庫沙達西的陶瓷廠參觀，買！買！買！這是謝甜甜和許多女士們的最愛。

臨行，謝甜甜不忘笑咪咪地問錢小芸：今晨是不是睡過頭了？是我提醒王勉去餐廳找你的。不然，錯過了這個景點多可惜？

錢小芸只有十分誠懇地向她道謝。原來在九樓餐廳和王勉相遇，不是巧合。

那邊祝春梅大聲招呼著本團人馬去古堡餐廳前面集合照相。也許是錢小芸過於敏感，只感到祝春梅斜視她的眼光裡，浮現著一絲輕微敵意。

4

郵輪緩緩停靠在這小小海島的碼頭上。這天要去的地方是塞浦路斯，是地中海南端第四大島。導遊是一位中年婦人，旅遊車十分老舊，在搖晃不已的車廂內，她拿著麥克風，對旅客們講述著這個島上王國的苦難歷史故事。（八）

郵輪

上一則

惆悵不已

下一則

美加自駕秋遊

延伸閱讀

這7種食物 大廚說：別買冷凍過的

這7種食物 大廚說：別買冷凍過的
萬聖搞怪吐司

萬聖搞怪吐司
萬聖節快到了 來點鬆軟南瓜小麵包

萬聖節快到了 來點鬆軟南瓜小麵包
挖趣／1000萬舊馬克200張 買1麵包

挖趣／1000萬舊馬克200張 買1麵包

熱門新聞

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22

飛來橫禍

2022-11-04 02:00
可樂王∕圖

我是美國老司機（上）

2022-11-07 02:02
在四川省阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣唐克鎮，河曲馬群往遠牧點走去。新華社

四川若爾蓋大草原深處 藏族父子守護河曲馬

2022-11-02 14:49
吳孟芸∕圖

廢城故事（上）

2022-11-04 02:02

豐衣足食之後

2022-11-04 02:00

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替