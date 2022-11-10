目前雖只剩下一根粗壯的參天石柱，卻彷彿直直插入天際，令人無法不感到它的威儀。

中午到達這兒的一座小山，滿山滿谷都是綠油油的桑樹。這兒的桑樹林再度引起這群中國遊客的濃厚興趣，都相信中古時代，遠遠來自中國和番的公主們，偷偷把蠶繭藏在高高的髮髻裡，從此為這兒帶來了絲綢綾羅。

小山頂上有一座古堡式的餐廳，全用花崗石建成，有上百年的歷史了吧？外面是爬滿了藤蘿的木架，下面放了一排排原木長桌，桌上有沙拉、葡萄酒、麵包、牛肉丸、羊乳酪、水果，原來是招待這批旅客的午餐。人們吃得十分盡興。不遠處有一條小狗，瘦得皮包骨，兩隻碩大的眼睛癡癡地望著桌上的食物，人們用零星的麵包和肉圓餵牠們。

早半小時前出發的旅遊團已吃完午餐。謝甜甜和祝春梅都屬早班車，此時正集合，要往庫沙達西的陶瓷廠參觀，買！買！買！這是謝甜甜和許多女士們的最愛。

臨行，謝甜甜不忘笑咪咪地問錢小芸：今晨是不是睡過頭了？是我提醒王勉去餐廳找你的。不然，錯過了這個景點多可惜？

錢小芸只有十分誠懇地向她道謝。原來在九樓餐廳和王勉相遇，不是巧合。

那邊祝春梅大聲招呼著本團人馬去古堡餐廳前面集合照相。也許是錢小芸過於敏感，只感到祝春梅斜視她的眼光裡，浮現著一絲輕微敵意。

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郵輪 緩緩停靠在這小小海島的碼頭上。這天要去的地方是塞浦路斯，是地中海南端第四大島。導遊是一位中年婦人，旅遊車十分老舊，在搖晃不已的車廂內，她拿著麥克風，對旅客們講述著這個島上王國的苦難歷史故事。（八）