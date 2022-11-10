老單沒有說什麼，只是臉色變得深沉起來。劉繼紅看了他一眼，離開了食堂，留給身後的老單一個高傲的背影和一串高跟鞋踩在地上的聲音。

自從劉繼紅拒絕了老單介紹對象的提議後，她發現老單越發不友好起來。她總感到在食堂的一角，有一雙眼睛在盯著自己，看著自己取了幾個饅頭、幾個包子，甚至是幾碗菠菜湯。

劉繼紅決定和科裡的同事一樣，將午飯打回辦公室去吃，再也不看老單的那張驢臉了。老單總不能特意跑到會計科去盯著自己。他要是那樣做的話，會計科裡那些個早已經成了大媽的同事們會用眼神剜死他。老單知道那些大媽們他自己是惹不起的，所以他很少去會計科轉，尤其是午飯時間，那裡更是他的禁地。誰願意在一群女人間，像一條狗一樣被嫌來嫌去呢？

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這天，劉繼紅拖著疲憊的身子回到宿舍的時候，見李盼弟正在裝行李箱。梁山和姚依琳都不在房間裡。

「繼紅姊，我要嫁人了。他是一個石灰窯主，喪妻。」李盼弟輕描淡寫地說了一句，彷彿她要參加的是別人的婚禮一樣。就是這句平靜的話語像一顆炸彈一樣，在劉繼紅的眼前炸響。

「你見過他的面嗎？你愛他嗎？你的未婚夫怎麼辦？」劉繼紅的話刀子一樣地扎在李盼弟的心上。李盼弟身子一抖，雙手捂住了眼睛。哭了起來。

良久，她停止了哭泣。李盼弟擦了下眼睛，說了一句：「值了，我不嫁他，我弟弟又拿什麼娶他的老婆？我家的戶口本又由誰接續下去？」

劉繼紅剛想問她：那你自己的幸福呢？想了想，又吞下了這句問話。只是在心裡問自己，如果換成是她自己，又該怎麼辦？（一七）