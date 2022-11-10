「看到一塊紅中透黃的小石頭，挺別致，就花了二十幾塊錢買下。我拿在手裡把玩，被一個買家看見了，一路纏著，要我把東西轉讓給他。我隨口說出一個價格，『兩百塊，要不要』，本意是要嚇退他。沒想到對方二話不說，就把錢掏給我。我很得意，才一會兒工夫，就賺了一百多。後來，我才知道那是壽山石，那個人拿去賣了好幾萬。我後悔不已。從那以後，我丟了畫筆，天天往市場裡跑。過去三十年裡，我每天都在研究何謂真品、何謂假貨，真假之間的區別何在，界限又何在。我被人騙過，當然，也騙過很多人。有人把假貨當真、拿真貨當假，假假真真，實在因而異。」

「古時候，很多作偽高手同時也是畫家，這些人都很有才華，並沒有那麼讓人討厭。比如本城的朱肖海，這位手段高明的鬻古者偽造了白居易的〈楞嚴經〉，竟騙過鑑賞大家李日華。他在和李成為朋友後，後者還為他的書畫作品題過詩，大大誇讚過此人。要是沒有真本事，李日華怎麼可能為一個造假者題詩？

「還有一事，據傳馮夢禎的兒子竟將其父所藏的王維〈江山雪霽圖〉，請作偽高手臨摹為水墨風格的長卷，命名為〈江山霽雪圖〉。你知道這個作偽高手是誰嗎？他就是朱肖海。他拆下原圖上董其昌、馮夢禎等人的題跋，裝裱在偽本上，神鬼不覺，以高價售出。也就是說，在這個行當，鬻古牟利者古已有之，哪怕是馮家這樣的大戶也不例外。

「對了，還有張大千，你應該知道吧？就是破壞敦煌壁畫的那個人，他也是此中高手，幾乎無人不仿。」（五）