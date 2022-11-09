小艇在海水中飛馳，掀起白色翻滾海浪，倒也別具情趣，約十分鐘到達碼頭。王勉帶著錢小芸匆匆上岸，他們這團的旅遊車已生火待發。

今天要去的地方是土耳其的庫沙達西，又名鳥島。這兒本是一個沉睡的小島，但依岸而建，地勢起伏，下臨海灣，海灣內碧海銀波。這裡的陽光璀璨、風景綺麗，是郵輪 公司地中海重要的停靠港口。

離這兒三十公里，有半島國家公園，不僅景色優美，還有珍稀的野生動物和鳥類。二十公里遠就是著名的以弗所古城，在《聖經‧新約》出現過，如今是世界上保存最大的希臘羅馬古城。這兒曾是羅馬帝國五大城市之一，在古希臘和羅馬時代繁榮盛極一時。

車開半小時來到古城遺址，雖是殘垣斷壁，卻到處可見古文明的豐富遺跡。那寬闊的石板路，沿著石板路邊殘存的建築，引人遐思。深深庭院留下的石磨，恰恰印證了古麵包烘烤店的遺址。這邊，石雕腳印十分明顯，留存在妓院進門處的大石上。啊，這說明了遠古時代接待尋芳客的習俗。圖書館 前巍峨圓柱，炫耀著知識的尊貴。更妙的是，一排排青石板下是深深的溝，原來那曾是公共廁所。那樣遠古的年代，便有了沖水馬桶的構思及設備！

種種跡象說明了這個城市早在三千年前，就已是文明昌盛、社會秩序發達的所在。這兒曾車水馬龍、富商顯貴聚集，他們建廟拜神，傳播各種宗教信仰。這兒殘存的阿提蜜斯神殿，被尊為古代世界七大奇蹟之一。（七）