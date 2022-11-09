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室友（一六）

紅山玉

再不喜歡老單，人家這次也是奔著去做好事來的。得饒人處且饒人，在家裡媽不總這樣說嗎？

老單介紹的男方，竟然是他的小舅子，老單的妻弟王紅旗。劉繼紅不知道，老單怎麼突然就這麼熱心起來，她不敢貿然答應。她心裡一直忘不了，老單盯著她吃飯的場景。

她說：單主任，你容我考慮幾天哈。

直到有一天，劉繼紅在老單的辦公室門外，聽見他打電話。那天老單靠在身後的皮椅上，桌子上的紅色電話按了免提。電話的那端應該是他的老婆王紅艷。

「你們銀行那個劉繼紅同意和紅旗相處了嗎？你別忘了她是人事局長寫條子進銀行的，要是咱紅旗娶了她，這往後的日子那不是芝麻開花節節高嗎？你得抓緊時間牽線才行。」王紅艷尖細的嗓音在辦公室裡迴盪。

老單的辦公室門半開著，站在門外的劉繼紅聽了個一清二楚。她這才知道，原來人家是有目的地接觸自己。劉繼紅真想推開那扇門，直接告訴老單她自己的想法，後邊走廊裡響起的腳步聲，讓劉繼紅改變了想法。

她本來是找老單來要這個月的辦公費用明細的，這下也再沒有心思進那間辦公室了。進去了，老單一定和自己一樣尷尬萬分。但是她想好了如何回覆老單，她想一定要堵死了這兩口子的這份雜念。一方面是因為她和人事局長本來就沒有什麼人脈關係，二來這樣充斥著勢利眼的家庭也不是自己想要嫁的。

老單在食堂門口要等著問劉繼紅的時候，她順便將那套辦公費用明細表還給了他。明細表上面附了一張小紙條，寫著：謝謝單主任美意，我現在還不想考慮個人問題。一句話堵死了老單和他老婆的渴望。（一六）

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