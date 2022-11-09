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橡皮擦（四）

草白

「早年，我遇到過一個哥們，他用自己的真爐子與我的假爐子交換，這樣一來一去，我可賺大發了。當然，他的本事也夠大的，硬是把假爐子賣出真爐子的價格。在我們這個圈裡，沒有朋友，只有利益。你想要獲得更好的生存，就要去揣摩人性，永遠先講別人喜歡聽的，再講你想講的。最終，看誰能騙得過誰──這不是騙，而是本事。

「你說，古物為什麼值錢──因為它含有時間的包漿啊，貨真價實的時間才是最值錢的。可是，連這個包漿也是可以做出來的。如果是銅錢或青銅器，慣常的做法是，做好後，將它們埋進泥土裡，過幾年再刨出來。但這樣做還是挺費時間，還有更便捷一點的方法。蘸一點點硝酸，將它表面爛一爛，但不要爛得太厲害，盡量整得自然些。再用鹽水使其變黑或變綠，放在土裡再埋幾天，也就有了所謂的包漿。用這種方法做出來的假銅錢，連老行家都認不出。我就是這麼做銅錢的，也可以說，人生第一桶金就是這樣淘來的。後來，他們見我一直賣、一直賣，就慌了，怎麼會有那麼多銅錢，肯定是假的。

「但我自己買銅錢，從來不看包漿，也不聽聲音，我只看書法，只一眼便知道是真是假。這個，我還得感謝美院讀書時的書法老師，是他教給我這個本領。這麼多年，我一直沒有放棄讀帖，也是因為這個。」

說到這裡，他聲音低啞，神色略有些異樣，很快又恢復如常；大概覺得堂而皇之地談論這些鬻古造假之事，有些慚愧和上不得檯面。

「我還記得當年第一次接觸這一行時才二十出頭，陪畫室裡一個朋友去骨董街買紙和墨。」（四）

書法

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