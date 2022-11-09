感情糾纏（上）
1
每次見到托尼，他都陷在糾纏不清的感情中。
他常說：「我總是搞不清什麼是開始、什麼是結束。」然而，他聲稱自己在尋找秩序。
「接連不斷的感情中不會有秩序。」我說。
「但我不是在找感情，我在探索一種關係。」他堅持。
「是嗎？」
「不是。但我還是想把它理好。」
「怎麼理？」
托尼沒有回答，他只是捲入更多的感情。
「我想知道。」他說。
「知道什麼？」我問。
「為什麼會這麼混亂？」
「也許是因為你很迷惑。」
「是嗎？我以為大家都這樣。」
「再說吧！我先告辭了。」我經常這樣逃脫。
2
很久以前，托尼第一次向我提起他的收穫。
「她就那樣倒在我懷裡。」托尼一臉無辜說道，「我發誓，我完全沒主動幹什麼。」
我朝托尼翻了個白眼，他正準備開講。
「我去見一個老朋友。當我提到我在會議上遇到的一個人時，他說他最近認識一個女孩，好像在找我提起的那個人。他提議讓那個女孩加入我們的晚餐，跟我確定一下。我說好，我們三個就一起吃了飯。」
「然後？」
「那個叫凱莉的女孩果然認識我在會議上遇到的那個人。他們之間好像出了點狀況。」
「狀況？」
「比如說，她在不知不覺中被甩了。」
「天啊！像你的那些女友一樣？」
「喂！什麼叫『我的那些女友』？我總是說得很清楚，不含糊。」
「是不是啊？」
「當然！你能讓我把故事講完嗎？」
「請繼續。」
「顯然，那個傢伙從來沒有告訴凱莉，他甩了她。他只是停止聯繫她，或不接她的電話。」
「那她怎麼會知道？」
「這不是很明顯嗎？」
「這很不負責。」
「說不定凱莉以為他出了什麼事，沒法聯繫她。她怎麼會知道他的意圖？」
「不曉得。」
「接下來，你是要告訴我，凱莉落入你的懷抱，是因為你告訴她，她被另一個男人甩了？」
「她很傷心，哭著、哭著，就哭倒在我懷裡了。」
「天啊！你好邪惡。那個麗莎呢？你對我說過，你下個月要去西班牙見她。」
「我告訴過凱莉關於麗莎的事，我沒有隱瞞。」
「好啦！我不想聽啦！」
「喂！不要掃興嘛！」
當托尼開始向我講述他的感情時，往往是這樣結束的。
但他仍然是我的朋友。
3
托尼果然去了西班牙拜訪麗莎。
這應該是一次決定性的會面。托尼應當在這次見面後，決定繼續見麗莎，或者和麗莎分手，然後跟凱莉發展下去。
有時候，我想起托尼會覺得困擾。我討厭任何人告訴我，我應該等到某個關係結束後，才能確定另一個關係要如何進行。這很沒道理。乍看之下好像把兩件事分開了，其實是攪在一起，說它們有必不可分的因果關係。
不過我又不是托尼的情人，說不定別人不煩，還覺得很戲劇、很享受呢！
托尼從西班牙回來時，告訴我他和麗莎說清楚了。
「然後呢？」我不相信這能把事情簡化。
「哦！就繼續和凱莉在一起啊！不過，你還記得安娜嗎？如果我想認真對待凱莉，我還得處理一下安娜。」
安娜是托尼和麗莎吵架時發生的插曲。
「火爆女？」我問。
「什麼『火爆女』？」
「你自己說的呀！你想她了，是不是？」
「沒有。呃，對。安娜前幾天給我打了電話。我告訴她，我現在有一個穩定女友。她輕蔑地笑了兩聲。」
「不奇怪。」
「她說她不相信，並且邀請我去她的牧場。」
「對，她在德州。」
「我說我會考慮一下。」
「別傻了！」
「我會帶上凱莉。」
「天啊！我不想知道後果。」
「嗯，我認為這樣安娜和凱莉都會看到，這真的只是一場鬧劇，一切都結束了。」
「沒完了。」我不只一次這樣感慨。
「關於安娜的事，我也向凱莉坦白了。」托尼說。
「她做何反應？」
「還好吧！她沒有尖叫或大哭。」
「要那麼嚴重，你才會覺得有問題嗎？」有時我覺得托尼太不細心敏感，雖然他不是鐵石心腸。
「放心，我不會欺騙凱莉的。她是一個好孩子。」
「我為她感到難過，因為你是一個壞孩子。」我半開玩笑地嘆了口氣。「而且我有預感，有一天我也會為你感到難過。」這不是玩笑。
「沒事啦！」托尼大笑，邁著輕快的腳步繼續前行。
托尼確實有點魅力，也許不理解悲傷就是他的魅力。（上）
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