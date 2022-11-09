顏寧儀／圖

1

每次見到托尼，他都陷在糾纏不清的感情中。

他常說：「我總是搞不清什麼是開始、什麼是結束。」然而，他聲稱自己在尋找秩序。

「接連不斷的感情中不會有秩序。」我說。

「但我不是在找感情，我在探索一種關係。」他堅持。

「是嗎？」

「不是。但我還是想把它理好。」

「怎麼理？」

托尼沒有回答，他只是捲入更多的感情。

「我想知道。」他說。

「知道什麼？」我問。

「為什麼會這麼混亂？」

「也許是因為你很迷惑。」

「是嗎？我以為大家都這樣。」

「再說吧！我先告辭了。」我經常這樣逃脫。

2

很久以前，托尼第一次向我提起他的收穫。

「她就那樣倒在我懷裡。」托尼一臉無辜說道，「我發誓，我完全沒主動幹什麼。」

我朝托尼翻了個白眼，他正準備開講。

「我去見一個老朋友。當我提到我在會議上遇到的一個人時，他說他最近認識一個女孩，好像在找我提起的那個人。他提議讓那個女孩加入我們的晚餐，跟我確定一下。我說好，我們三個就一起吃了飯。」

「然後？」

「那個叫凱莉的女孩果然認識我在會議上遇到的那個人。他們之間好像出了點狀況。」

「狀況？」

「比如說，她在不知不覺中被甩了。」

「天啊！像你的那些女友一樣？」

「喂！什麼叫『我的那些女友』？我總是說得很清楚，不含糊。」

「是不是啊？」

「當然！你能讓我把故事講完嗎？」

「請繼續。」

「顯然，那個傢伙從來沒有告訴凱莉，他甩了她。他只是停止聯繫她，或不接她的電話。」

「那她怎麼會知道？」

「這不是很明顯嗎？」

「這很不負責。」

「說不定凱莉以為他出了什麼事，沒法聯繫她。她怎麼會知道他的意圖？」

「不曉得。」

「接下來，你是要告訴我，凱莉落入你的懷抱，是因為你告訴她，她被另一個男人甩了？」

「她很傷心，哭著、哭著，就哭倒在我懷裡了。」

「天啊！你好邪惡。那個麗莎呢？你對我說過，你下個月要去西班牙見她。」

「我告訴過凱莉關於麗莎的事，我沒有隱瞞。」

「好啦！我不想聽啦！」

「喂！不要掃興嘛！」

當托尼開始向我講述他的感情時，往往是這樣結束的。

但他仍然是我的朋友。

3

托尼果然去了西班牙拜訪麗莎。

這應該是一次決定性的會面。托尼應當在這次見面後，決定繼續見麗莎，或者和麗莎分手，然後跟凱莉發展下去。

有時候，我想起托尼會覺得困擾。我討厭任何人告訴我，我應該等到某個關係結束後，才能確定另一個關係要如何進行。這很沒道理。乍看之下好像把兩件事分開了，其實是攪在一起，說它們有必不可分的因果關係。

不過我又不是托尼的情人，說不定別人不煩，還覺得很戲劇、很享受呢！

托尼從西班牙回來時，告訴我他和麗莎說清楚了。

「然後呢？」我不相信這能把事情簡化。

「哦！就繼續和凱莉在一起啊！不過，你還記得安娜嗎？如果我想認真對待凱莉，我還得處理一下安娜。」

安娜是托尼和麗莎吵架時發生的插曲。

「火爆女？」我問。

「什麼『火爆女』？」

「你自己說的呀！你想她了，是不是？」

「沒有。呃，對。安娜前幾天給我打了電話。我告訴她，我現在有一個穩定女友。她輕蔑地笑了兩聲。」

「不奇怪。」

「她說她不相信，並且邀請我去她的牧場。」

「對，她在德州 。」

「我說我會考 慮一下。」

「別傻了！」

「我會帶上凱莉。」

「天啊！我不想知道後果。」

「嗯，我認為這樣安娜和凱莉都會看到，這真的只是一場鬧劇，一切都結束了。」

「沒完了。」我不只一次這樣感慨。

「關於安娜的事，我也向凱莉坦白了。」托尼說。

「她做何反應？」

「還好吧！她沒有尖叫或大哭。」

「要那麼嚴重，你才會覺得有問題嗎？」有時我覺得托尼太不細心敏感，雖然他不是鐵石心腸。

「放心，我不會欺騙凱莉的。她是一個好孩子。」

「我為她感到難過，因為你是一個壞孩子。」我半開玩笑地嘆了口氣。「而且我有預感，有一天我也會為你感到難過。」這不是玩笑。

「沒事啦！」托尼大笑，邁著輕快的腳步繼續前行。

托尼確實有點魅力，也許不理解悲傷就是他的魅力。（上）