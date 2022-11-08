那晚王勉的牌卻打得亂七八糟，不僅不胡牌，還莫名其妙放了她很多炮，他似乎有些心不在焉。那晚直至凌晨一時，牌局才散。謝甜甜小贏，笑著對三人說：

「看來我們棋逢對手，有機會要再較量、較量。」

「好哇。」兩位男士都禮貌地回答。錢小芸沒有作聲，只禮貌地笑笑。

回到艙房，錢小芸攬鏡自照。鏡中顯現的是個中年女人，也許因為個頭嬌小，看起來比實際年齡年輕許多。那晚她穿的是件黑絲洋裝，大圓領，上面披了一件鏤空網狀黑絲披肩。渾圓的肩臂從網間隱隱約約露出來，十分嫵媚，也十分性感。兩粒翡翠耳環，搭配同色翡翠葫蘆項鍊，加上手腕處的翡翠手鐲，在搓牌、出牌的剎那，輕輕搖曳擺動，無意間似乎為她增添了不少風姿。那是母親當年留給她的嫁妝之一，歲月催人老。鏡中的自己和當年相較，似未曾老去多少，倒是平添了幾許人生閱歷。

3

次日清晨電話把她吵醒，原來已經七時正。匆匆梳洗完畢，換上一套天藍色運動裝，頭上戴一頂同色遮陽帽，背著大背包，趕到九樓餐廳準備吃早餐。放眼望去，整個餐廳只稀稀落落有五、六個旅客，和平時的熱鬧擁擠完全無法相比，怎麼了？

「你大概沒有時間坐下吃早餐了！」

王勉不知從何處走來，顯然已經吃完早餐，全身裝備整齊，準備上岸。她趕緊喝了一杯果汁，王勉默默等候她。原來今天是上岸的日子。

「大家都在碼頭等車，早班車已經出發了。」

錢小芸後悔昨晚熬夜，差點誤了今日行程，一面暗暗感謝王勉的細心。船的出口在四樓，像迷宮，她雖走了許多次，卻常常迷路。

今天郵輪 無法靠岸，因為港口海水較淺，郵輪必須在深水處拋錨，乘客須分批乘坐水上小艇到達碼頭。（六）