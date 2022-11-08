一個是慈母形象，另一個卻像是她醉酒後大喊著「你們怎麼也叫我窯姊」的樣子。哪個是真實的她？哪個又是真實的梁山？哪個又是真實的李盼弟？哪個又是真實的自己？劉繼紅不知道如何回答自己的問題，她只是覺得三○八宿舍，好像是一個好大好大的舞台，每一人在這個舞台上，既不是主角，也不是配角。自己又是什麼角色呢？青衣、老旦？好像都不是。

劉繼紅放下書，開始胡思亂想。不知道什麼時候，三張床上都傳來了輕輕的呼嚕聲。蟬也靜了下來，好像每一個活物都叫喊夠了，然後對這個世界再也生無可戀了一樣。

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這天中午，劉繼紅剛剛要離開食堂，工會主席老單叫住自己，劉繼紅簡直要矇懵了。她不知道老單這是葫蘆裡賣的什麼藥，他叫住自己能有啥好事？莫不是又要諷刺挖苦自己，今天造了幾個肉包子不成？

劉繼紅站在食堂門口。她等著那些難聽的話，從老單那張破嘴裡，臭氣一樣釋放出來。

「繼紅啊，有男朋友沒？」老單滿臉的笑意，眼角的皺紋堆起好幾條小河溝。「有男朋友了，就有人給蒸包子了，對吧？」他又笑了起來。

劉繼紅聽了前一句話，心裡竟然湧起了一絲感動。她心想原來這工會主席兼食堂後勤主任老單同志 ，還有著一顆金子般的熱心腸。可是再聽到他後一句，劉繼紅收起了心中的感動，她很生氣，原來老單繞來繞去，竟然還是嫌棄自己吃的東西太多。這哪裡算是關心自己，這不是明晃晃地挖苦自己嗎？

但是她又沒有辦法發洩什麼，畢竟人家老單說了，是要給自己介紹對象。劉繼紅將心裡想說的話，又吞了下去。（一五）