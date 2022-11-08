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所羅門王的指環（全文完）

凌嵐

牠跟我只隔著一條土路，個頭比我高、比我壯，我看得清清楚楚。手裡的鐵鍬分量很重，舉起來像武器。我忽然不怕了，不僅不怕，還火冒三丈，連鹿都敢欺負我！我舉著鐵鍬，朝這東西走過去。

鹿還是一動不動，我越走越近，牠的眼白都可以看到。再近一點，我要拿鐵鍬朝那輪廓精美的頭顱狠狠拍下去，跟牠拚了！

就在我要舉起鐵鍬的一瞬，眼前一陣風響，那隻大鹿直直地原地跳起，從我頭頂上跳了過去，牠腳上帶起的枯草和灰塵落下來。等我轉回頭，牠已經跑得無影無蹤。

再次想起所羅門王的指環──有了它，可以跟那隻憂傷的母鹿輕鬆地解釋，我不是殺手，我幹的不過是把小鹿的殘骸掩埋掉。但也正是那只指環，讓所羅門王聽懂夜鶯洩密，讓他傷心蒙羞──他的九百九十九個愛妃中的一個，愛上了年輕俊美的男子。所羅門王大怒，把指環扔得遠遠的。

那天起我決定找老喬學打槍，工人來修房頂的那兩天，老喬帶了兩把步槍、四把手槍來，近百發子彈。我們在後院的樹下，掛了幾個空的塑料牛奶罐，他教我射擊。很快兩個老墨工人加入我們，站在一邊糾正我射擊的姿勢。晚上我請老喬跟我一起吃pizza，我說老羅最近都不會回來了，要去亞洲了。他遲疑地盯著我，不搭腔，於是我說了實話。

你是因為這個才要學槍吧？他問。

當然不是。我這不還沒有槍，還得申請手槍執照嘛。說完這個理由，我自己都不相信，不用槍還可以用別的啊。但我還真沒有那麼恨這個人，不僅不恨，還有一點傷感的感情在牽掛著。我有時會夢到他，在夢裡甚至可以聽到他叫我的名字。然後，我變成一隻巨鹿，原地起跳，從他頭頂飛過去，逃得無影無蹤。（全文完）

牛奶

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