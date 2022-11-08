阿普航空／圖

我看他徹頭徹尾就是個虛偽的人，不僅在自己的行業領域逞能，還要來品評我的工作。我承認自己的反應有些莫名其妙，但他的神情實在讓人很不舒服。

他似乎察覺到我的不快，想要轉移話題，晃了晃手中的捲軸，「這是我前幾天畫的。當年，我在美院學的就是中國畫專業。」

見我流露出詫異的表情，他淡淡一笑，「哦，這是文徵明的〈空山夜雨圖〉。準確地說，是我仿的。我幾乎可以仿任何人，一般藏家都看不出。」

「可它那麼舊，皺巴巴的，明明就是古的啊。」我叫道。

「那也是我做舊做出來的。」他分明有些得意。

「很厲害啊！」我嘴上這麼說，心裡想的卻是，他仿這些畫，是為了拿去賣錢吧？

「在我們這個行當，吃的是眼光和見識的飯。如果自己看走眼，買了不該買的，只能當吃錯藥，自認倒楣，怪不得別人的。」他開始侃侃而談。我沒有吭聲，努力抑制住內心的異議，就像一個人好不容易聆聽到不該聆聽的話，一點也不敢造次。

過了一會兒，他居然說：「我們這個行當和你們寫作也差不多吧，都是靠本事吃飯的。」詫異到幾乎忘了呼吸。看來，他把做假也當本事了──這的確也算本事一樁。

「搞收藏搞了那麼多年，到今天也算衣食無憂了，忽然想畫點自己的東西，但發現畫畫這件事情變得很難。」又是一個轉折，且如此之快。他看著我，第一次流露出那種微茫的表情，難道這才是他來找我的目的，想與過去徹底告別，重新開始一種理想生活？

「看過那麼多古畫，難道覺得自己還能超越它們？」我忍不住揶揄道。

「也不是為了超越……我想讓自己的心安靜下來，不要天天想著賣掉這個，去買那個，實在太累了。」這算一個理由，可「心安」兩字實在比任何東西都難獲得。

「那你想讓我寫什麼？或者說，你覺得自己有什麼東西，值得與讀者分享？」我的興趣漸漸上來了。

「有的，有很多。我以極低價格從別人手裡買來很多價值很高的東西，也就是撿漏。我撿了很多漏。」他掏出手機 ，給我看這些年撿漏撿來的東西，當初如何價廉，如今已是稀世之寶、連城之價。說起這些，瞬間眉飛色舞起來，是發自肺腑的興奮。他想分享的是人生中的高光時刻，如何以勤奮、學識、機緣和眼光，短時間內斂到那麼多寶物，幾百塊、幾千塊買來的東西居然能賣到幾十萬、上百萬，做夢都不敢想啊。

「我想讓古玩界的小白們，提高警惕，可不要上當受騙啊。」他語氣鄭重，好像身上忽然擔負起某種不可推卸的責任。

我不禁有些肅然，想著這事要是成了，也算功德一件。

●

第二天下午，還是在天籟茶館，他帶來一個淨瓶、一方硯台、兩塊田黃、幾張宋元書畫……都是他撿漏撿來的。從如何在地攤上發現「一眼貨」，與店主試探、討價還價，並撿漏成功。當然，他也會講如何從惜售的賣家那裡，千方百計騙取信任，最終獲得寶物，轉而高價賣出。一旦進入狀態，他的講述便很難顧及自身形象。這倒出乎我的意料：畢竟承認自己經常性地算計他人，並不是什麼光彩事。

「我仿過大明宣德爐，它用失蠟法鑄造。有段時間，我整天蹲在家裡，飯也不吃、覺也不睡，入了魔怔似的，研製這種古老的製銅工藝。最後，我成功了。它們幾乎可以以假亂真，一般的藏家根本發現不了。我賣掉這些假爐子，用得來的錢去換真爐子。那種感覺真的很爽，比中了彩票還爽。彩票是命運的安排，求之不得。而我擅長的這件事，全是憑頭腦和雙手努力得來的。」（三）