麻將間在第四層樓，和電腦間及小型會議室相連。牆壁是光亮華貴的核桃 心木，優雅貴氣，壁燈散發著溫暖的氛圍。這兒共有八張方桌，上面鋪著綠色絨布，每張桌子配置了四把舒適的皮椅。室內已經有兩桌開始玩牌。靠窗的一桌有位團員坐在一邊等候，他是謝醫生的朋友，對進來的三人微笑點頭示意。

「看，我請來了兩位高手！」謝甜甜對那位團員得意地說。

「有本事，佩服！」

錢小芸和這些人輾轉有些認識，但平時沒有來往。自幾年前因前夫攀上高枝，她下堂求去以後，就格外和大家疏遠起來，避免人們的閒言碎語，自己過得清閒自在。

王勉如今是大紐約區華人 圈子裡的單身貴族。王勉的妻子比他小五歲，是藝術系高材生，生活方式和個人氣質都很具品味，畫作和攝影 創作在小小藝術圈子裡，也被許多朋友認可。家裡的裝飾擺設都別具特色，典雅高貴。兩人在一起是典型的神仙眷屬，被大家羨慕。

可惜她天不假年，四十多歲就乳癌而逝。難怪王勉對逝去的妻子念念不忘，五年來保持單身，必然是「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲」。人生尋獲一個知己何等困難，何況曾尋獲的是人生伴侶，得而復失……元稹喪失年輕知己髮妻的痛，雖是千年前的往事，內心深處的悲痛卻和今日的心情定是毫無差異。

錢小芸那晚牌打得順手，不停胡牌。一會兒是對對胡、一會兒是渾帶么、一會兒又是大平胡自摸，她自己對這樣好的手氣也感到奇怪。只是平時很少打牌，當年婚姻失敗，前夫一度沉迷於麻將牌，終究落入那中年女人圈套裡，也是原因之一。（五）