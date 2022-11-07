李盼弟滿嘴的酒氣，嘴裡還大聲嘟囔著：我就一個身子、兩隻胳膊，我怎麼能賺出十五萬彩禮錢？把我的脊髓油都榨出來，我也賺不到啊！娶不上媳婦，還是我的責任不成？嗚嗚嗚嗚，李盼弟又哭開了。劉繼紅只好下床去將李盼弟扶到她自己的床邊，又拿起暖壺，倒了杯水遞給她。

「喝一口吧，妹子。」劉繼紅遞完水杯，又扯了一片衛生紙遞過去，讓她擦眼淚。

李盼弟像是一輩子沒喝過水一樣，水咕咚咕咚的聲音從她的喉嚨裡傳出來。劉繼紅長嘆了一聲，頭開始疼起來。她不知道用什麼樣的語言，來安慰這個山裡妹子。她心裡想，她這是盼來了弟弟，也盼來了一身的債，可是她才多大啊？不就剛過了二十二歲的生日嗎？

她重新坐在床上，捧起《親親土豆》，還是翻到〈霧月牛欄〉那篇，看了第一句「寶墜在暗夜中傾聽牛反芻的聲音」，門又「匡噹」一聲被推開了，這次竟然是梁山。

劉繼紅的眼光和梁山對視上的時候，她就發現這丫頭今天也不對路，不知道在她身上又發生了什麼故事。這姑娘們都是乍了，吃錯了藥不成？今天這是什麼鬼日子？劉繼紅在心裡忍不住罵起來。

「回來了？」劉繼紅問了她一句。

梁山頭都沒抬，說了一句：「我不回這裡，我還能死哪裡去？」然後往床上一撲，再也不說話了。那邊李盼弟此時已經停止了哭泣，拿出了一個指甲刀，修理自己的腳趾甲，就像剛剛什麼事情都沒發生過一樣。三○八宿舍又寂靜下來。

只有姚依琳的床上還空著，自從傍晚在餛飩攤上碰見她們母子後，劉繼紅的腦海裡一直有兩個不同的姚依琳形象，來回穿插著走來走去。（一四）