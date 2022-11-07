所羅門王的指環（八）

當這膜像窗簾一樣橫向拉下來時，混沌的「盲眼」，加上極瘦的布滿皺紋的紅臉，那一瞬，這些吃死屍的巨鳥表情邪惡又神祕。盧卡和我一起看，不時搶著對方手裡的望遠鏡說：該讓我看一會兒吧。

到了晚上，睡覺前我們打著手電去看，鹿頭上的肉、鹿的內臟已經完全剔乾淨，整個鹿像一只空殼子。第一批吃自助餐的禿鷲早就退場，一批又一批的新禿鷲聽到消息組團前來。第二天早上，盧卡坐校車上學的時候，「空殼子」已經被什麼狠狠撕扯過，身體只剩下零星的碎片。

地上的血跡上聚了黑壓壓的螞蟻。唯有頭骨，它堅硬，禿鷲、土狼都不想費勁大嚼，殘跡裡剩下的是一只完整的、腦組織已經被掏空的頭骨，只有小茶杯大小，從頭骨延伸出一個狹窄的臉骨，像一隻鳥。張愛玲寫女人不發達的乳房，「握在手裡像睡熟的鳥，像有牠自己的微微跳動的心臟」。這只空頭骨裡沒有跳動的心臟，它已經是非生物了。

幾十隻烏鴉，像吃白食的流氓，呱呱叫著衝下來打掃殘局。牠們翻動著那只精緻的頭骨，然後拋開到一邊，並不感興趣。在校車到達的那幾分鐘，烏鴉們不耐煩地飛到樹上，呱噪著，彼此交談，嫌我們打攪了牠們的早餐。

送走盧卡，我在門口站了一會兒，是不是該取了鐵鍬，把地上那些血跡殘骸就地埋掉？堆放工具的小木屋在後院，我繞到那裡取了鐵鏟和大掃帚，還有漂白劑，開始動手清理。搞定後一塊石頭落地，我覺得很輕鬆，這事終於過去了。收拾工具，正準備回屋，一抬頭，大鹿已經站到路邊，定定地看著我。

啊啊啊啊啊！

小鹿不是我殺的，真的不是我殺的，你別盯著我！我不怕你！

說到這裡，我揚了揚手裡的傢伙。鹿還是一動不動站在那裡，沉默地看著我。（八）