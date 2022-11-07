阿普航空／圖

到茶館時，一位戴深色棒球帽的男人──帽簷壓得極低，已坐在約定的包廂裡。心頭一陣莫名地揪痛，好似在哪裡見過。學校閱覽室裡的場景在腦海裡浮現。當年，那個一聲不吭的人也是這樣方正、刻板的臉龐，神情嚴肅到好似只要不吸一口氣，便會窒息而亡。當然不會是他。

我環顧四周，放下惴惴不安之心。包廂有個奇怪的名字「退思堂」，狹窄的長方形，一張長條桌，桌子兩側是四把硬木椅子。窗戶位於視野的高處，是水平長窗，長和寬卻明顯縮小好幾號，與這個房間並不匹配。

這裡很像禱告室啊，如果再放一塊地毯，那就更像了，我心裡暗暗想道。面前這個男人五十上下，臉色略有些蒼白，神態還算溫和──這一回看去，又誰也不像了。我稍稍心安些，多聽、少說話，總沒錯。一般情況下，這種人都有旺盛的表達慾，講到眉飛色舞處，指不定會將腦袋上的帽子一摘，管裡面藏著的是黑髮白髮，那才是精彩時刻的啟幕。

但他並不像那些受訪者，一上來便談得飛起，只簡單詢問了幾句我對這個城市的感受。知道我曾經在這裡上學受教，似乎有些意外，但也僅僅是「哦」了一聲，沒多說什麼。他甚至都沒有介紹自己。有一刻，我們望著對面牆壁上由水平長窗透進來的光束，陷入陌生人初次見面慣有的尷尬境地。

幸虧，他給我叫的安溪鐵觀音來了，茶湯金黃，色如琥珀。「你聞聞看，有蘭花香。」說到茶葉，他的話才多了起來。

他告訴我，秋天最適合喝烏龍茶，而安溪鐵觀音又是此中極品，這種茶葉所泡製的茶湯，醇厚甜鮮、回甘悠久，就是俗稱的有「音韻」。我想著由茶葉入手，他大概可以展開話語的滔滔江河了。

我正身，拿出本子和錄音筆，做好記錄的準備。果然，他掏出一冊隨身攜帶的捲軸，緩緩展開。我禮貌地接過來，只見上面畫著岩石、樹、山泉，以及白茫茫的霧氣，一位戴斗笠的老者正站在樹下。我的目光在山泉和樹叢之間穿梭往返，一會兒被白霧擋住視線，一會兒被老翁頭上的斗笠吸引。

他似乎在等待我的反應，難道要我誇讚這畫畫得好？自然，它很不錯，即使我這樣不懂畫的人，也能感覺到畫面中那股美妙的氤氳之氣，就像一個人走在雨後的山林裡，渾身被什麼東西充溢著。

他一直斜覷著，含著那種似有若無的笑，似乎在掂量我到底有幾斤幾兩，能否完成對他的全面解讀。我尷尬得只想轉身逃走，怎麼會有那樣的人。

終於，他收回那種眼神，呵呵一笑，「我看過你寫的所有文章，給我朋友寫的那本也看過。」他並沒有說哪位朋友，我也懶得問。但那一刻，我忽然有了底氣──自然是認可我的水平，才來找我的啊，何必自亂陣腳呢。只是，看他的樣子，似乎還有別的想法，不是羞於表達，而是時候未到。這樣的受訪者還真是少見。

他下意識地將帽簷往上抬了抬，話鋒一轉，「我還是喜歡你那些署真名的文章，看起來比較──真實。」這種語氣讓我很不舒服，好像他也懂文章，知道什麼才是真正的文學，儘管他這麼說並沒有大錯。

「哦，那你要我怎麼寫你呢？你可以提要求的嘛。」我似笑非笑地望著他，不像一開始那麼拘謹了。

「那不是你的專業嘛，我哪裡能指點你呢。不過，我一向認為『修辭立其誠』，真誠才是文章之本。」說到這裡，他機警地打住，沒再往下講。

難道來此地就是為了和此人討論何謂真正的文學，可眼前這個人真的懂這些嗎？還不是和這個年紀的男人一樣好為人師，冒充內行，還說什麼真實不真實的話。（二）