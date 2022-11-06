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千禧輪上（四）

孟絲

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這時，王勉在大廳面向伊斯坦堡的角落，專心用他那零件多、裝備繁重的高端照相機，對著漸行漸遠的海港，攝取各樣特寫鏡頭。王勉業餘作品也曾在不同雜誌上得過一二等獎，對於文明古國土耳其，他覺得是一個非常值得拍攝的地方。這次旅遊，謝甜甜雖動用了不少功夫，努力說服，其實他後來說他不需要說服，早就決定要來瞻仰這世界古文明發源地之一。

不知不覺間，祝春梅也來到大廳王勉身邊，好像給他的攝影提供意見。沒有多久，祝春梅又轉身離開，口中不知說什麼，踏著她那兩寸高跟鞋，「登登登」地往大廳門口走去。

「哎呀，我們正在二缺二，原來你們躲在這裡！」

謝甜甜身材高䠷、幹練世故，多年來做為骨科醫生夫人，養成了居高臨下的架勢。這次組團出來，格外顯現了她的魅力和組織能力。只是謝醫生臨行前微感風寒，血壓飆升，為安全起見，沒有同行。

「從這個角度照遠景最理想！」王勉一面收拾照相機，一面對謝甜甜說。

「現在天已經黑了，明天再照吧！」

「確實太黑了，也好，聽妳的。」

「這才像話。祝春梅又不知道跑到哪裡去了，是不是你又得罪了她？」

王勉不置可否，只專心收拾自己的工具。

「這小姐實在很難伺候……不說了。」

謝甜甜為了晚上可以玩麻將，竭力邀請錢小芸加入。說了很多恭維的話，王勉也查看了今晚郵輪上的節目，似乎沒有什麼精彩演出，也跟著謝甜甜說服她。

他們原本是和祝春梅約好，今晚一起玩麻將，誰知她不知為了什麼小事，賭氣離開了。錢小芸答應了謝甜甜，但說明，這是替代祝春梅。只要她回來，就立即讓位。當然，當然！（四）

血壓 骨科 郵輪

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