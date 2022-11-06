劉繼紅不錯眼珠地看著眼前這對母子，姚依琳的形象怎麼都和宿舍裡的那個她對應不上。這還是和我一起住的那個姊姊嗎？她有點不敢相信自己的眼睛。

姚依琳帶著兒子走進了街對面的一家文具店，看著他們的背影，劉繼紅一下子想起了小時候的自己。那時候媽媽也是經常牽著自己的手，走進田野、走上山崗。這一晃，自己離開故鄉已經有好幾年了。她想起來媽媽電話裡一次次催促自己的那句：你都多大了，還不想想自己的事？跟你一般大的姑娘，人家的孩子都滿地跑了呢。

只有當母親這樣說起的時候，劉繼紅才意識到自己的實際年齡，要比證件上的大了兩歲。是真的該談婚論嫁的時候了，可是我的那一半又在哪呢？

眼前的餛飩湯都涼透了，劉繼紅也沒吃完湯裡的餛飩。這是她第一次見到姚依琳的兒子，她無論如何也想不到，平日裡宿舍住著的她原來還有一個這樣標致的兒子。

每一個人堅強或者歇斯底里的背後，原來都有著這樣或者那樣的故事，劉繼紅心裡想。放下半碗沒吃完的餛飩，劉繼紅回到了宿舍。

外面楊樹上的蟬聲莫名其妙地少了很多。牠們可能都找到了伴侶，然後激情過後，燃燒了自己吧。劉繼紅這樣想著，從被單下翻出那本《親親土豆》，作者是那個黑龍江的女作家遲子建，劉繼紅最喜歡裡面那篇〈霧月牛欄〉，她讀了好些遍，都快背了下來。可是還是忍不住一遍遍讀。

她剛讀了第一句「寶墜在暗夜中傾聽牛反芻的聲音」，宿舍的門忽然被人一頭撞了開來。劉繼紅抬頭一看，竟然是李盼弟。（一三）