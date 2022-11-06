我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

所羅門王的指環（七）

凌嵐

鏡頭裡的禿鷲表情安靜，龐大的身體頂著一隻不成比例小小的、無毛的禿腦袋。臉上、頭上皮膚像老人一樣皺起通紅，「火雞禿鷲」這個名字不是白叫的。對著一隻小山一樣的獵物，我以為這些大鳥會像一群獅子或者鬣狗那樣一湧而上，眾獸哄搶獵物的情形在《動物世界》電視片裡常常見到，但現實並非如此。

最先靠近鹿的就是那隻站在地上東張西望的禿鷲，等了很久，牠才款步走到鹿的頭部，不緊不慢，用尖尖的喙啄食鹿的眼睛。這隻眼睛差不多吃完，另一隻禿鷲才飛下來加入這場自助餐。

第二隻開始吃的是鹿的嘴唇和嘴裡的部分──到底是鹿嘴裡的什麼部分，我看不清楚。那隻死鹿嘴朝天大張著，目驚口呆的表情。禿鷲就跟幫牠洗牙的牙醫助理那樣，聚精會神地俯身湊近鹿的嘴巴，一絲不苟地啄著牙齒之間。吃完鹿眼睛的第一隻禿鷲這時已經飛到一邊去了，讓位給第三隻禿鷲……我看得入迷了。

過了一會兒，土路上遠遠傳來大巴的引擎轟鳴聲、煞車時車輪摩擦地面的吱吱聲、車門打開和關上時氣閘放氣聲，這是盧卡放學回來坐的校車到了。這輛黃色的鋼鐵巨無霸一路走來，且行且停，震動著土路。禿鷲們並不驚慌，牠們無聲地飛到附近的樹上，靜觀街上的一切。

盧卡到家以後，吃沾了巧克力醬的甜甜圈，一邊吃，一邊說好吃，很軟，重複了好幾遍。我突然想起來，禿鷲最先吃的鹿眼睛和嘴唇，都是鹿肢體上最柔軟的部分。在望遠鏡的鏡頭裡，禿鷲的眼睛不時閃出白色的膜罩住牠的整個內眼。那個膜是所謂的第三張眼瞼，好多鳥和兩棲動物都有，但禿鷲的第三眼瞼是最完整的。（七）

上一則

11月&12月話題：校園民歌與我

下一則

閒情

延伸閱讀

所羅門王的指環（一）

所羅門王的指環（一）
眼瞼惡性腫瘤 這三種易誤判

眼瞼惡性腫瘤 這三種易誤判
巴基斯坦醫院屋頂躺數百腐屍 器官遭摘真相待查

巴基斯坦醫院屋頂躺數百腐屍 器官遭摘真相待查
鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」啃噬自己腸子

鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」啃噬自己腸子

熱門新聞

分家產的智慧

2022-10-30 02:02
洛杉磯加州大學（UCLA）教授史嘉柏（David Schaberg）難忘40年前到台灣學中文，感激台灣人對他的溫暖，鼓勵學生到台灣交流。（中央社）

美國教授研究左傳成名 難忘40年前留學台灣

2022-10-30 16:06
以烹飪回憶錄《美味關係》而廣為人知的美國美食部落客鮑威爾日前過世、享年49歲。她的書啟發了梅莉．史翠普跟艾美．亞當斯主演的2009年電影「美味關係」。（美聯社）

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

2022-11-01 23:58
在四川省阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣唐克鎮，河曲馬群往遠牧點走去。新華社

四川若爾蓋大草原深處 藏族父子守護河曲馬

2022-11-02 14:49

精進的網路騙局

2022-10-31 02:00

飛來橫禍

2022-11-04 02:00

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵