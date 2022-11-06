所羅門王的指環（七）

鏡頭裡的禿鷲表情安靜，龐大的身體頂著一隻不成比例小小的、無毛的禿腦袋。臉上、頭上皮膚像老人一樣皺起通紅，「火雞禿鷲」這個名字不是白叫的。對著一隻小山一樣的獵物，我以為這些大鳥會像一群獅子或者鬣狗那樣一湧而上，眾獸哄搶獵物的情形在《動物世界》電視片裡常常見到，但現實並非如此。

最先靠近鹿的就是那隻站在地上東張西望的禿鷲，等了很久，牠才款步走到鹿的頭部，不緊不慢，用尖尖的喙啄食鹿的眼睛。這隻眼睛差不多吃完，另一隻禿鷲才飛下來加入這場自助餐。

第二隻開始吃的是鹿的嘴唇和嘴裡的部分──到底是鹿嘴裡的什麼部分，我看不清楚。那隻死鹿嘴朝天大張著，目驚口呆的表情。禿鷲就跟幫牠洗牙的牙醫助理那樣，聚精會神地俯身湊近鹿的嘴巴，一絲不苟地啄著牙齒之間。吃完鹿眼睛的第一隻禿鷲這時已經飛到一邊去了，讓位給第三隻禿鷲……我看得入迷了。

過了一會兒，土路上遠遠傳來大巴的引擎轟鳴聲、煞車時車輪摩擦地面的吱吱聲、車門打開和關上時氣閘放氣聲，這是盧卡放學回來坐的校車到了。這輛黃色的鋼鐵巨無霸一路走來，且行且停，震動著土路。禿鷲們並不驚慌，牠們無聲地飛到附近的樹上，靜觀街上的一切。

盧卡到家以後，吃沾了巧克力醬的甜甜圈，一邊吃，一邊說好吃，很軟，重複了好幾遍。我突然想起來，禿鷲最先吃的鹿眼睛和嘴唇，都是鹿肢體上最柔軟的部分。在望遠鏡的鏡頭裡，禿鷲的眼睛不時閃出白色的膜罩住牠的整個內眼。那個膜是所謂的第三張眼瞼，好多鳥和兩棲動物都有，但禿鷲的第三眼瞼是最完整的。（七）