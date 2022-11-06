阿普航空／圖

時隔多年，我回到H城。熟悉的街道，糖炒栗子的氣味，風在樹枝上短暫逗留的聲響，法國梧桐愈發枝繁葉茂，顯出森嚴的氣象。從前的店鋪還藏在濃蔭深處，多年來，似乎一直等著過往之人的光顧。

一陣沒來由的惶恐浮上心頭。

做為自由撰稿人，除了身分證上「姜曉蘋」這個名字，我還以曉安、藺小安、衛安然、安安等筆名寫書、在報刊上發表文章，並隨時間、心情不時更換，就像不斷脫下又穿上的外衣。

一開始，我只知他姓沈，微信 名為「北山草堂」；後來，我才曉得那是他祖上一座宅院名。幾個月前，他忽然加我微信，一上來，便要我為他寫一本書，具體事宜見面聊。我回覆說好，等了幾天卻無下文。就在我快要將此人遺忘之際，他又發來信息，說房間已經預訂好，隨時可以過去採訪。

沒想到他就住在H城，微信裡設置的地區可是「冰島 」。他還設置了「朋友僅展示最近三天的朋友圈」，那上面自然一片空白，什麼也看不到。這些年，我替不少知名企業家寫過人物傳記之類的書籍，像這樣神祕的還比較少見。我了解他們的心思，一旦積攢下足夠錢財，便想著如何收穫道德上的美名，好像如此便能在歷史或歷史的夾縫裡留下痕跡……這個沈先生大概也是此類人物吧。

寫這種文字，我是有分寸的，該寫的寫，不該寫的一字不留。我知道這些人想看什麼。得知沈先生從事收藏行業，涉獵頗廣，但以中國古代書畫為主，我便去圖書館 找相關書籍來研讀。一個與「撿漏」、「暴富」相關的行業，肯定藏著許多不為人知的故事，單從替代性體驗角度而言，也值得一寫。

從我所在的S城到H城只一個半小時車程。十年前，有四年時間，我在這條公路上每月往返數次。顛簸的大巴，車窗外盡是舒展的平原與田地，隨四季變換風景，夏天稻浪翻滾，一片明亮、湧動的金黃色；到了萬物蕭瑟的冬，卻毫無蕭瑟之意，幾何形麥田一路延伸過去，彷彿就此可以抵達明媚、和煦的春。記得有一年冬天下雪了，我一路擦拭著水氣淋漓的窗玻璃，雙眼目不轉睛，凝視著外面雪白瑩亮的世界，好似那裡面藏著一個天大的祕密。

沈先生預訂的皇冠大酒店離當年就讀的學校只隔幾條街，下了車，拖著行李箱杵在酒店門口，似乎還能聞到那股久違的氣味。到了房間，迫不及待發消息給他。他一再道歉，說臨時有事出門一趟，「你先四處逛逛，回來後馬上聯繫你。」他們那種骨董商經常到處跑，哪家出了好貨，都要趕去看貨，這比吃飯、睡覺都重要。我決定先安頓下來再說。

酒店對面有家「天籟茶館」──此名還是借用當年名揚天下的鑑藏家項元汴之藏書閣名，青灰色外牆上爬滿凌霄，紅艷、熱烈卻不失沉寂本色。項元汴正是H城人士，有人考證出天籟閣舊址便在天籟茶館後的瓶山上。那個寫《味水軒日記》的李日華，也是此地著名的畫家和收藏家，與項氏有交集。想來這個城市民間收藏之風頗盛，也是其來有自。

第二天下午，我沿著石階爬到瓶山頂上，一切顯得空寂而寥落。八詠亭裡，有老者正在對弈，觀棋者也是年紀相仿的老人，悄沒聲息的。秋日的瓶山，大石磊落、空氣澄澈，觸目皆是香樟、楓楊、松等百年古木，簌簌的枝葉拂動聲於耳畔湧現，好似故人私語。當年，學校裡有男女老師在此幽會，東窗事發後，男方的家屬告到校長室，引來一片嘩然。那個男老師教過我們政治，冷漠的臉上總掛著很淡的笑，沒想到卻藏著這般隱祕而激烈的情感。

走在通往山腳的石階上，沈先生的微信到了。（一）