喻志海打斷了我的話說：你看你，做為父親，怎麼能這麼不負責任！

我說：道理都讓你說完了，我真不想再說什麼。那我問你一句，你既有事業，又有錢，兒子還讀了大學，你是不是很成功？你成功了，功勞是你的，還是你父親的？

上菜咯──

肥仔勝拍拍我的肩膀，勸我少說兩句。喻志海大概也來氣了，站起來，指著我。柳若嵐伸手拉他坐下，勸他消氣。我卻不肯甘休，繼續說：其實呢，家家有本難念的經，我家兒子的事，真不該連累到外人操心。但是，既然你這麼愛我這個兒子，那就送給你。我今天當著大家的面把話說透，如果你真的想多要一個兒子，那就送給你，拿去，不謝！

說完我起身往外走。我沒喊兒子──其實壓根就不想喊他──就往外走。此刻我的內心十分悲哀，十多年的友誼，因為這一餐來不及吃的晚飯，蕩然無存了。

等我走出到外面的街上，肥仔勝追了出來。我轉身對他說：你回去好好吃飯吧，這樣的飯，我吃不下。說完我繼續向前走。隔了會，身後又傳來了腳步聲。是我那個不爭氣的孩子追了上來，趕到我前面，迫我停下，抱住我。

我們父子二人，慢慢向著家的方向走去。

經過了一間茶餐廳，我又倒回去，隔著玻璃，我看見阿蓮──或者說是一位長得很像阿蓮的美婦，在裡面吃飯──同桌還有兩位小朋友、一位身材高大的男人。

兒子在我耳邊嘟噥：「老色鬼！」

他以為我在看美女。其實他也認識阿蓮，只不過小孩子忘性大，可能想不起來了。

之後我們經過一間烘焙店，買了兩個三文治、兩瓶奶，一邊喝奶、一邊啃三文治，一邊往家的方向走去。（全文完）