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室友（一二）

紅山玉

姚依琳和一個小男孩正朝餛飩攤走過來。那小男孩背著個小書包，蹦蹦跳跳牽著姚依琳的手。母子倆也看見了劉繼紅，姚依琳先是愣了一下，然後領著男孩，直接朝自己這張桌子走過來。

「鵬鵬，叫阿姨！」姚依琳低頭一指劉繼紅，對著那小男孩說。

「阿姨好！」清脆的童音引得攤主妯娌兩個一起看向那個小男孩。小男孩長得很漂亮，一雙大眼睛，長長的睫毛，說起話來，一股海蠣子味道。劉繼紅一下子判斷出這孩子平常是不在這個城市居住的，他一定來自於靠近海邊的城市或者村莊。

「我兒子鵬鵬，今天他叔叔帶著過來看看我。」姚依琳跟劉繼紅解釋著。母子兩個要了兩碗餛飩，又在旁邊攤位上買了兩張大餅。

「媽媽，你什麼時候回家啊？」那個叫鵬鵬的男孩一邊吃著餛飩，一邊問自己的媽媽。

「就快、就快，媽媽賺了錢就回去。你跟奶奶好好上學。」姚依琳掉過頭去擦了擦眼睛。劉繼紅在那眼睛裡，看見了母親眼裡的光亮。她現在知道了姚依琳原來還有這麼一個漂亮的兒子。她也突然想明白了，為什麼那一次姚依琳聽見李盼弟無意識叫出帶著兒化音的「姚姊」的時候，大發雷霆的原因了。有這麼一個兒子，姚依琳怎麼能接受外界的一點點看不起呢？儘管她從事的職業的確是只能在陰影裡躲藏著的，那也不妨礙她成為一個英俊小男孩的母親。

姚依琳將自己碗裡的餛飩夾到兒子的碗裡。小男孩吧嗒著嘴，狼吞虎嚥地吃了下去那一大碗餛飩，也吃光了母親夾過來的她自己的那一份。姚依琳就那樣定定地盯著兒子的那張臉，彷彿從來也沒有仔細地端詳過一樣。（一二）

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