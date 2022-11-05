趙梅英／圖

大家尋尋覓覓，停停走走，她買了一條琥珀項鍊搭配了琥珀胸針，半透明蜂蜜式寶石裡面有昆蟲的標本，據說琥珀裡的昆蟲標本越多越珍貴，也別具風采。另外買了幾條純絲絲巾，是百分百的純絲製，握在手裡暖而柔軟，產地是土耳其專產蠶絲製品的「薄紗」小鎮。人們紛紛議論起來，這不是漢代文成公主的功勞嗎？她在所戴的霞冠裡暗藏了蠶卵，抽絲剝繭，而成了綾羅綢緞。那邊卻有人說，應當是王昭君的功勞……總之，各人都在顯現各自對中國歷史的認知。

午餐的時候，分成許多小組。幾天來，刀削薄牛肉片捲餅的土耳其餐，讓這些中國胃渴望嘗嘗中餐，於是在大街小巷尋尋覓覓，他們終於在一個街角找到了一家中國餐館。

餐館很小，女主人來自中國，對這批上門的遊客非常巴結，除了送茶、送熱毛巾，還送給每人一把檀香扇。餐館裡沒有冷氣，對於置身熱浪 侵襲的遊客而言，這小小禮物真的是及時雨。人們拿起檀香扇輕輕搧著，輕風帶著微微的檀香氣息，讓人感到清涼。人們紛紛感謝女店家的熱情及細心，大家拿起檀香扇搧個不停，隨意選擇了幾道家常菜：豆乾肉絲、蒜香大蝦、紅燒排骨、乾煸四季豆。在船上好久沒吃中國菜了，雖然這兒大廚的手藝馬馬虎虎，大家也覺得非常過癮，對老闆娘稱讚不已。

付帳的時候，由王勉負責向大家收錢付帳。祝春梅說，其中有一道菜味道不對，嘗了一口後退了回去，這道菜應當扣錢免付。王勉像是沒有聽見她的建議，照單全付。對於這樣的反應，祝春梅非常生氣，幾乎要把帳單從他的手裡搶過來。這時有團員打圓場說，這樣小的餐館，經營起來不容易，看在老闆娘這樣的巴結上，就別那樣計較了，檀香扇買起來也是要錢的。

王勉沒有作聲，只淡淡笑笑。對於王勉這樣的表情，祝春梅格外不高興。臨行時，老闆娘遞給大家一張海報，說是轉彎一條街上有一家土耳其人開的夜總會，很具當地風味，價廉物美，晚上不妨去看看。

這家號稱夜總會的餐館，很像美國小酒館，除了供應晚餐，另有酒吧賣酒。特色是有當地舞孃表演肚皮舞，有三位舞孃穿插表演。她們身上裹著鮮艷亮麗的半透明衣衫，頭上戴著叮叮噹噹、鮮艷奪目的頭飾，手臂上更是串串的項鍊、手鐲、戒指，琳瑯滿目。

肚皮是裸露的，卻顯現出她們十分健美的身材，她們隨著柔美的樂曲扭動，不時穿插在餐桌與餐桌之間，與顧客互動。阿拉伯情調在空中盤旋飛舞，賞心悅目。

晚餐在歌舞昇平中進行著，突然，「高山青，澗水藍，阿里山 的姑娘美如水啊，阿里山的少年壯如山，啊啊啊啊啊啊……」哇，多親切感人的鄉音，大家全大聲跟著唱起來。舞孃跟著節拍在舞動，這是在校園裡聯歡嗎？青春的氣息在空中盤旋著。

又突然，空氣裡響起另一段音符：「在那遙遠的地方，有位好姑娘……人們走過她的身旁，都要回頭留戀地張望。她那粉紅的笑臉，好像紅太陽……我願變一隻小羊，跟在她身旁……」大家唱得更熱烈、更投入了。人們剎那間似乎回到了早已逝去的青春歲月，忘情地唱著。

而後，空氣裡響起另一段熟悉悅耳的歌聲：「達阪城的姑娘辮子長，兩隻眼睛真漂亮……你要是嫁人，不要嫁給別人，一定要嫁給我……」

大家敞開喉嚨，盡情大聲唱著。在橫跨歐亞兩洲的土耳其，一個陌生的小小酒館裡，大家竟開了一場熟悉而美麗的鄉音演唱會。

那晚，回到旅館 ，大家談論著這天各自不一的經驗。那邊，精明幹練的謝甜甜卻有些懊惱。怎麼啦？唉，真是不說也罷，她和另三個團員要求導遊，單獨帶她們去買皮貨：皮夾克、皮大衣、皮靴、皮手套，因為聽說土耳其的皮貨價廉物美。

這要求被導遊拒絕了。導遊說，他是帶大家參觀土耳其伊斯坦堡的特色，不是負責購買商品的。如果那樣，還不如參加購物團。最後導遊給了她們指引，讓她們單獨行動，說明後果自負。

她們決定搭計程車前去，誰知，在擁擠不堪的商業鬧區，謝甜甜的小錢包遺失了，但不能確定是否被偷走。當時人潮洶湧，商業鬧市擁擠不堪，人們摩肩接踵，誰知這錢包是怎樣弄丟的，因此沒法報案。好在小錢包裡的現款不是太多。這大約便是所謂的「聰明反被聰明誤」？（三）