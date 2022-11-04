我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

羈絆（三五）

李東文

其中兩位朋友幫了他一個小忙，喻志海請他們吃飯還人情。另外兩位，一會他要跟他們談談，看有沒機會合作搞個小生意。至於肥仔勝，我猜是因為，喻志海覺得離婚以後的肥仔勝孤苦無依，讓他過來體驗人間溫情。

大人們在聊天，我兒子小聲對喻志海說他好無聊。喻志海二話不說，從背包拿出平板電腦，說專門帶來給他玩遊戲的。兒子看我一眼，不敢接。

喻志海輸入密碼，塞他手裡，說：不要管你爸，有我在，你愛怎樣都行。我面無表情，也不想接這話茬。

喻志海卻還得寸進尺，又大聲說：以後你想玩遊戲就玩，不要管你爸怎樣。他只是你爸，不是上帝。

我有點冒火了，說：海哥，你招呼你的朋友吧，別在一個小孩身上糾纏了。

沒想到他一拍桌子說：你兒子今天這樣，完全是你的錯！他這麼誇張，令所有人都大吃一驚，包括我那孩子。喻志海說：你兒子的一切問題都是你造成的，你知道嗎？你這樣會害了他一生！

我不知道該怎樣接他這話，但我還算冷靜吧，拍拍身邊肥仔勝的肩膀說：當初我們批評肥仔勝，你說肥仔勝所有的錯誤、所有的缺點，都是他父親造成的，是因為他沒有父親的緣故。現在我還活著，我兒子厭學、休學，也是我這個做父親的造成的，他自己沒有責任、大環境沒有責任──不過也無所謂了，今天我就當著大家的面再說一欠，我的態度是，放任自流，自求多福，讀不讀書無所謂。如果今年秋天願意回到學校讀書，我很高興，必定全力支持。能考得上大學，我肯定要供到畢業。如果不讀了，問題也不大，出去打工，自力更生……（三五）

上一則

環保抗議人士攻擊名畫 荷蘭法院判2個月徒刑

下一則

我的工作夥伴們

延伸閱讀

NFL／布雷迪不退休導致離婚 歸因運動成癮？

NFL／布雷迪不退休導致離婚 歸因運動成癮？
趙麗穎離婚後大解放 高衩裙秀長腿被讚「美成黑天鵝」

趙麗穎離婚後大解放 高衩裙秀長腿被讚「美成黑天鵝」
羈絆（二八）

羈絆（二八）
羈絆（二三）

羈絆（二三）

熱門新聞

香港故宮最近展出一批來自北京故宮的文物，其中的「乾隆帝行書述悲賦」，是乾隆帝在妻子富察皇后去世滿100天之時，寄託哀思的詩作。(圖：香港故宮提供)

是真愛？乾隆給富察皇后的百日情書曝光 字字深情

2022-10-27 20:53

分家產的智慧

2022-10-30 02:02
國際級舞蹈家許芳宜分享過往求學趣事。圖／三乘影像事務所提供

被譽「瑪莎葛蘭姆傳人」 許芳宜在紐約吃麵潸然淚下

2022-10-27 11:57
洛杉磯加州大學（UCLA）教授史嘉柏（David Schaberg）難忘40年前到台灣學中文，感激台灣人對他的溫暖，鼓勵學生到台灣交流。（中央社）

美國教授研究左傳成名 難忘40年前留學台灣

2022-10-30 16:06
以烹飪回憶錄《美味關係》而廣為人知的美國美食部落客鮑威爾日前過世、享年49歲。她的書啟發了梅莉．史翠普跟艾美．亞當斯主演的2009年電影「美味關係」。（美聯社）

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

2022-11-01 23:58
策展人梅耶-布瑟28日跟荷蘭抽象藝術家蒙德里安作品「紐約市1號」合影。據她說明，此作品過去75年一直是倒掛展示，但要是現在把作品正掛，就有可能會解體。（路透）

藝術品「掛反了」超過75年 專家說明為什麼無法擺正

2022-10-29 02:04

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失