其中兩位朋友幫了他一個小忙，喻志海請他們吃飯還人情。另外兩位，一會他要跟他們談談，看有沒機會合作搞個小生意。至於肥仔勝，我猜是因為，喻志海覺得離婚以後的肥仔勝孤苦無依，讓他過來體驗人間溫情。

大人們在聊天，我兒子小聲對喻志海說他好無聊。喻志海二話不說，從背包拿出平板電腦，說專門帶來給他玩遊戲的。兒子看我一眼，不敢接。

喻志海輸入密碼，塞他手裡，說：不要管你爸，有我在，你愛怎樣都行。我面無表情，也不想接這話茬。

喻志海卻還得寸進尺，又大聲說：以後你想玩遊戲就玩，不要管你爸怎樣。他只是你爸，不是上帝。

我有點冒火了，說：海哥，你招呼你的朋友吧，別在一個小孩身上糾纏了。

沒想到他一拍桌子說：你兒子今天這樣，完全是你的錯！他這麼誇張，令所有人都大吃一驚，包括我那孩子。喻志海說：你兒子的一切問題都是你造成的，你知道嗎？你這樣會害了他一生！

我不知道該怎樣接他這話，但我還算冷靜吧，拍拍身邊肥仔勝的肩膀說：當初我們批評肥仔勝，你說肥仔勝所有的錯誤、所有的缺點，都是他父親造成的，是因為他沒有父親的緣故。現在我還活著，我兒子厭學、休學，也是我這個做父親的造成的，他自己沒有責任、大環境沒有責任──不過也無所謂了，今天我就當著大家的面再說一欠，我的態度是，放任自流，自求多福，讀不讀書無所謂。如果今年秋天願意回到學校讀書，我很高興，必定全力支持。能考得上大學，我肯定要供到畢業。如果不讀了，問題也不大，出去打工，自力更生……（三五）