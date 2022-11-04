打那次看見梁山和那個老頭的樣子，劉繼紅就盡量讓自己避免見到他們。其實在那之後，她在宿舍遇見過一次梁山。梁山那天下了夜班後，破天荒沒有出去，站在自己的那張床前，對著鏡子畫眉毛。畫完一邊，再畫另一邊，然後又將一邊擦掉重畫，兩個眉毛從劉繼紅看見她畫，到劉繼紅在水房洗完衣服回來，至少兩個小時的時間，梁山連一對眉毛都沒畫完。

劉繼紅特別佩服梁山的穩勁兒，她想若是換了自己，眉毛長什麼樣子就是什麼樣子，爹娘給的，長啥樣都不醜。因為老天就讓你長這樣，沒得選擇不是！這下劉繼紅徹底記住了梁山那對柳葉眉。

原來梁山一直是把自己挺粗的眉毛一根根拔掉，然後讓它變成一對柳葉眉的。這丫頭的狠勁夠厲害的了。劉繼紅拔過自己一根超長的眉毛，就那一根拔掉的時候，讓自己一哆嗦，甭提像梁山這樣快拔禿了眉毛了。

梁山看見劉繼紅進來，在鏡子裡對著她一努嘴，那意思是說你回來了。劉繼紅對著鏡子裡的那張臉笑了笑，兩人算是互相打了招呼。姚依琳和李盼弟那時候都沒有在屋子裡，屋裡靜悄悄的，只聽見李盼弟的小鐘在滴答滴答地數著時光。

豬肉大蔥餡兒的餛飩端了上來，裊裊的熱氣蒸騰著，碗裡飄著幾朵蔥花和幾段香菜葉子，看起來就很誘人的樣子。劉繼紅其實特別喜歡這家妯娌兩個包的餛飩，在她們的餛飩裡，劉繼紅吃出了媽媽的味道。媽媽包的餃子 ，味道就跟這餛飩差不多，除了少了一碗湯和幾片香菜、蔥段之外，味道完全一樣。

劉繼紅拿起湯匙剛喝了一口湯，抬頭拿筷子的工夫，她看見了一個人。一個熟人和一個不熟悉的人走在一起。（一一）