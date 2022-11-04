所羅門王的指環（五）

全身看不到傷口，脖子折斷了，或者內出血？一雙矯健的長腿無力地拖在身體下面。我站在死鹿旁邊，心裡估計牠的重量，我一個人能拖得動牠嗎？或者請鄰居幫忙，往哪裡拖？把牠埋在哪裡？雖然天氣涼了，鹿幾天之內不會腐爛，但也不能這樣攤在家門口！這一天之內發生的事，真是晦氣到家了。

你好嗎？梅。你要我幫你嗎？老喬騎在自行車上，停在我面前。他一手拎著一根長棍──我叫那個「打狗棍」，其實是撿垃圾用的，棍子前端套著小鐵鉤。自行車後掛著一個改裝過的小號垃圾桶，他每天都有出門到路邊撿垃圾的習慣，活雷鋒。我指指倒在地上的這一堆，怎麼辦？

老喬聳聳肩，你如果不想麻煩的話，他用手指往天上指了指，過幾個小時禿鷲就來了。這些鳥鼻子可靈了，十幾英里外的氣味都能聞得到。老喬說完，繼續他的雷鋒之路。

我站在那裡等了一會兒，並沒有什麼大鳥從天而降。在很高、很藍的天空裡萬里無雲，遠遠地盤旋有一隻鳥，懸浮著一動不動，根本看不出是什麼鳥。我轉回頭，突然注意到路對面的樹林前，站著一隻健壯的大鹿，昂首站在路邊野生的冬青灌木前，頭接近那蓬灌木的頂部，定定地看著我。眼神是木木的，蠟塑一樣。

以往在院子裡或者路上遇到鹿，牠們一見人就會飛快跳走。這隻有點怪，絲毫沒有躲避的意思。再看一眼，牠還是在那裡。我轉身朝前門走，背上的感覺牠還是盯著看。我搞不清這大鹿是什麼名堂，不敢再次回頭，只加大腳步奔進屋裡。（五）