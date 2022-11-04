趙梅英／圖

這樣的日子過了一年多，許旭，她的前夫，經不住萬貫財富的誘惑，終於成了現世的陳世美。原本一樁美好婚姻，曾幾何時變得骯髒、醜陋、不堪一提，她和許旭終於分道揚鑣。雖已是多年前往事，思想起來，仍似冰雪覆蓋全身，感到寒冷戰慄不已。

終究，她逐漸習慣獨來獨往的生活方式。那天午後，千禧輪滑過愛琴海朝著地中海南端緩緩駛去。錢小芸獨自坐在「繁星」玻璃露天歌廳的皮製半圓沙發裡，那是千禧輪最高的十二層，望著君士坦丁堡的碼頭，燈火點點，海港漸漸遠去。君士坦丁堡！一邊是亞洲、一邊是歐洲，這神祕而古老的文明古都，原以為只是遙遙抽象的歷史與地理名詞，這幾天活生生呈現在自己眼前、匍匐在自己腳下。

錢小芸這次決定出來透透氣。做為時裝設計師，她竟日裡埋頭經營，都多少年過去，如今積攢的小小財富，看來今生今世怕是用不完了。「繁星」是她上船後偶然發現的地方，她愛來這兒獨自小坐。這兒只有晚上九時以後才有人唱歌，平時安靜得像圖書館。她帶著那本漢密爾頓的《希臘神話》，慢慢吞嚥。平時很難抽出時間細讀，她喜歡這些神話故事，尤其醉心於神與神間的愛恨情仇，神與神世代延綿的糾纏紛爭。這些故事具備了複雜濃郁的人間煙火，他們妒忌、貪婪、自私、殘酷，也正是這重重矛盾令故事特別動人、特別反應了複雜多變的人性。

對著緩緩移動的海浪，遠處海港漸漸隱沒在朦朧的夜色中。這是地中海初夏的黃昏。雅座的玻璃小桌上，有她喜愛的藍山黑咖啡 。四處無人，那情調帶給她的是一份無限美好。

這次同來旅遊的中國團裡，王勉應是她認識但陌生的朋友。也許不能算是「朋友」，只是在大紐約華人圈裡知道這個人。是這樣嗎？當年在台北T大讀大一那年，他們建築系舉辦畢業舞會，曾有室友的哥哥，輾轉邀請她們幾個女孩參加過。那已經是多少年前的往事了？相信王勉完全不記得這事。本來，那都是一群青澀而舉止靦腆的女孩，在陰暗朦朧的燈光下，面貌模糊不清，言談舉止扭捏作態。而且那麼多四處拉來的陌生人，他應當不會記得，她也不會提起。

一路上王勉對古老的歷史景點拍照，往往落到旅遊隊伍後面很遠，她自己也常因錄影脫隊，便跟定他，這樣不至於獨自迷途。她注意到在君士坦丁堡同遊的幾天裡，王勉身邊也似乎有個女伴，但兩人之間似乎又不那樣契合。有人說那是謝甜甜為他介紹的女友……

那天，他們在君士坦丁堡遊藍瓷宮殿，那是回教蘇丹阿默一世所建，整個宮殿全以藍色彩瓷鑲嵌，正殿裡有兩百六十扇大窗，將整座宮殿照得亮騰騰、光燦燦。這兒另有內宮殿、外宮殿，優雅精緻。宮殿尖塔高聳入雲。那氣勢的雄偉傲岸、建築物的龐大完整，實在沒法不令人感到自身的渺小與微不足道。

王勉一面攝影 ，一面和同遊人感嘆著古文明的奇蹟與偉大。從建築學的觀點來說，王勉似乎有許多獨到的見解。許多人圍著他，聽他解說。這時，祝春梅對他的解說持有異議，有些不以為然，後來也沒有足夠專業知識做有力反駁，只聳聳肩表示不以為意。那舉動讓錢小芸感到困惑，也許，學法律的人都愛較勁？也許這正是祝春梅在爭取他的注意？

後來大家要用美元換土耳其幣，各人去不同銀行或金融窗口兌換，匯率 略有高低。換完後，大家討論各自換錢的經驗。那時每一美元可換土耳其幣一百二十餘萬，王勉換得稍稍少一點，被祝春梅拿來說事，好像說曾告訴他有一家金融兌換所匯率更高，稍遠一點，他卻不聽。王勉只淡淡地笑笑，不置可否。

後來大家去「大賣場」尋寶，那真是一個非常古老卻有趣的地方，像天方夜譚，大賣場又大、又神祕，古色古香，據說已經有上千年的歷史。大賣場裡面有許多羊腸小道，彎彎曲曲，稍不留神，就會迷路。裡面有三、四千家攤販，五光十色，出售的種種貨色琳瑯滿目。導遊在前面高高舉著團隊號碼的黑色旗幟，後面由王勉殿後，因為他個頭高，又愛攝影，錢小芸便緊跟著他，不怕迷路。（二）