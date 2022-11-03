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佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

羈絆（三四）

李東文

沒想到喻志海還請了包括肥仔勝在內的五個人，加上柳若嵐，一共九人。去的是大排檔，兩張長條桌子拼在一起。說實話，認識喻志海十多二十年，一起吃過的飯有上百餐了吧，沒有一餐不是大排檔──哪怕我或者肥仔勝請客，也得他來挑地方，挑的必然也是這種檔次的。他說只有大排檔，他才吃得自在。

肥仔勝一如既往遲到。服務員問能否上菜，喻志海說再等等。趁著這空檔，我對喻志海說，剛才下樓的時候，撞見何阿姨了──她還住在那裡。我的意思是說，喻叔叔都已經不在了，何阿姨為何不搬走。

喻志海翻個白眼說，不單單她沒有搬走，還找了個男朋友搬了進去。我大吃一驚。

柳若嵐說：我是想找人去請她搬走的，海哥不同意……

喻志海搶著說：這樣的事情我做不出來，讓她住唄。但我讓她簽了一份協議，她去世以後，房子無條件歸還給我們，不管她有沒有跟那個男的登記結婚。

我說：何阿姨還不到七十吧？身體十分硬朗，我看她起碼還能活二十年……

喻志海說：那就讓她免費再住二十年唄，又有什麼關係？

我差點沒笑出聲──老房子登記在柳若嵐名下，從法律的角度來說，跟喻志海半毛錢關係也沒有，他這是慷他人之慨。然後，聰明的我又想到了另一個問題，萬一何阿姨死在喻志海後面，柳若嵐豈不是要跟何阿姨打官司，才要得回房子？

該死的肥仔勝終於大駕降臨，打斷了這個令人尷尬的話題。

喻志海宣布，之所以把不認識的朋友弄到一塊吃飯，是因為最近比較忙，一次性請了大家，省事。我在心裡面說，不是省事，是省錢。（三四）

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