「我不管，那攤位也有我的一份。你賣了錢，就該分我一半！」趙大川揮舞著手臂，伸手就要拉張曉蘭。

丁小芳趕緊給門衛傳達室打電話，不一會兒，門衛兼警衛謝志方過來，將趙大川攆出了營業大廳。趙大川罵罵咧咧地走了，大廳裡這才靜了下來。劉繼紅和丁小芳等幾個人花費了半天的時間，才算清理出那一百張一毛錢的鈔票。

下班後，劉繼紅覺得一點力氣也沒有，渾身上下也散發著花椒大料的味道。她覺得一陣惡心，差點吐出來。她開始懷疑起自己託人進了這銀行的大門，到底是對還是錯？

走在街上，陽光斜照在路一側樓房的牆壁上。道路旁邊偶爾出現的花壇裡，格桑花搖晃著身子，對著路人現出一張張嫵媚的臉龐。劉繼紅貓下腰去，吮吸著格桑花那淡淡的清香。她想著五百里以外的老家國道旁邊，也是開著這樣漂亮的格桑花的吧？

劉繼紅的眼睛濕潤了起來，她想家了。大學畢業已經三個月了，自己還沒有回過老家。老家在遠方，卻是再也不能隨便想回就回的地方了。自己一年只有一次年假，還要攢到春節，好能夠一起在家裡多待些日子。她想起了兄嫂捎過來的話，老娘問了，說閨女啥時候才能有一個自己真正的家，而不是像一個蝴蝶一樣，在外邊飛來飛去，沒個固定的窩。我的窩在哪裡？劉繼紅踢著人行道上的一顆小石頭，邊走邊胡亂琢磨。

已經好些天沒有在宿舍旁邊小市場的早晚市吃飯了。她坐在妯娌餛飩攤的長凳子上，等待一碗熱餛飩。看著街上川流的人們，她又想起了梁山。上次梁山和那老男人就是坐在自己現在正坐著的這條長凳子上。（一○）