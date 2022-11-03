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所羅門王的指環（四）

凌嵐

種玉米和大豆的田地已經收穫過，收割機把金色的秸稈推在土裡。田裡站著野鵝和大大小小的烏鴉，隨著我車走過，這些鳥飛起來，又在幾尺外落下去，繼續牠們的營生，不種也不收。圈在草地上的牛和馬偶爾抬頭，注視著我的車馳過。慢吞吞的大牲畜像動物形狀的植物，跟大地山河是一體的。

一邊開車、一邊算錢，算是讓心裡的憤懣暫時有個出口──共同基金裡存了幾十萬的股票，隨時可以變現。房子在我們共同的名下，且沒有房貸，老羅有工作，有他的闊人女友或者男友，估計不會跟我計較這些，我只有盧卡。他應該願意從房契上退出，把房權完全讓給我。其他的錢也應該歸我，也不要什麼贍養費了，他不是要回香港嗎？若真不付贍養費，我不可能跨國追殺他。

我抹了一把眼淚，覺得心裡好受些。身體裡的慾望，被昨晚那場奇怪的愛給喚醒了。在我悲痛欲絕地當了棄婦後，這慾望現在無所著落，對老羅和闊人的婚外情開始浮想聯翩。白日春夢，最後在銀行門口結束，因為現金數目很大，我得下車到銀行的人工出納櫃檯取錢。

在這個小地方，我那點小錢，已經足夠當富婆，我是VIP金卡會員。每一次來銀行，胖胖的、矮坨坨的小經理都對我點頭哈腰，一路小跑著過來，親自給富婆服務。今天也不例外，他問寒問暖。

開車回來，家門口路邊躺著一頭被車撞死的小鹿，road kill。小鹿不算太大，身體前後加起來最多一米長，單薄纖細，眼睛睜著，小小的精緻的鹿頭像折斷的花朵一樣垂下來。（四）

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