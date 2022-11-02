張曉蘭是背著一個蛇皮袋子進來的，裡面差不多有五十捲用橡皮筋纏繞著的毛票。其中還有一捆一毛的，差不多每一張毛票都是用膠水黏過的。那毛票大概是被狗或者老鼠咬過，張張要不有洞，要不有參差不齊的毛邊。每一張一毛的都是仔細黏貼過的，但是劉繼紅和同事們找出了好些張原來不屬於同一張鈔票，但硬是被黏接到了一起的那種，而且那紙幣上散發出來的都是一股花椒大料的味道。

儲蓄 所所長丁小芳不得不加入到查錢的隊伍中來。「儲戶就是上帝」鮮紅的六個字就在牆上明晃晃地貼著呢，沒人敢不尊重自己的上帝。

張曉蘭出去買了幾支「大白糖」冰棒拿了進來，從窗口遞給丁小芳。丁小芳推託不過，只好接過來，放在自己喝水的茶缸子裡。然後專門空出自己的桌子，將那些一毛錢的鈔票鋪在桌子上。張曉蘭坐在大廳的椅子上，左手拆著右手食指上纏著的創可貼。她的右手除了小指頭外，每一個手指上都貼著一個創可貼，齊刷刷地跟士兵一樣。

銀行的玻璃門忽然被人推開了。一個人闖了進來，進門就喊：「張曉蘭，我的錢呢？你給我！」

張曉蘭正將右手大拇指上的創可貼揭開一半，她抬頭一看，是前夫趙大川闖了進來。

「趙大川，那是給兒子的學費！關你什麼事？我們都分開兩年了！」張曉蘭從椅子上站了起來，顧不得手上撕了一半的創可貼。

劉繼紅是第一次看見張曉蘭的前夫。她在張曉蘭的攤位上，給嫂子買過幾回調料。每次雖說買得不多，但是張曉蘭每次都是笑臉相迎。每一次去那攤位，都是張曉蘭一個人在忙乎，偶爾能看見一個小男孩在攤位後面寫作業。（九）