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「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

二兩飯票（全文完）

陳笑眉

這樣的旮旯角工地上到處都是，可是領導說：實現共產主義要爭分奪秒。

當紅紅的鐵水和著煤渣雜物，從鋼爐裡流出來的時候，煉鋼的人們都興奮地叫著、跳著，就像看到了共產主義一樣。小紅的爸爸倒在了鋼爐旁，再也沒有睜開眼睛。

老師告訴同學們：小紅的爸爸是為共產主義獻的身。最讓同學們感動的是，小紅的媽媽擦乾了眼淚，拿起了鋼鎬，她要化悲痛為力量，去煉鋼鐵，完成愛人的遺志，實現共產主義。

爸爸沒有時間回來。弟弟在順順的背上睡著了，妹妹靠在順順的膝蓋上也睡滑了好幾次。順順背起弟弟，拉著半睡的妹妹回到屋裡，把弟弟放到床上，幫妹妹推上床，拿一塊碎布把弟弟、妹妹腳底上的泥土擦掉。

順順才想起，她今天的作業還沒有做。她摸出火柴點上煤油燈，拿出作業本做作業。

「把燈吹了！」媽在床上抬起半個身子，皺著眉頭，一隻眼睛閉著、一隻眼睛半開著：「到哪裡野去了？現在才熬油做作業！吹燈！」

順順把作業本放回書包，心裡想著明天怎樣向老師交代。當小組長的她要幫老師收作業，並檢查作業的，可是她卻沒有做作業……！她軟軟地躺在床上，覺得自己像躺在一艘小船上，身子一會兒蕩上去，一會兒落下來。

媽繼續埋怨：「我昨夜整夜沒睡，白天也沒有睡好。剛剛有點睡意，又被你吵醒。我怎麼養了你這樣一個不懂事的女兒！……」

順順沉沉睡去，她似乎聞到了殘餘的飯香。她做了一個夢，夢見自己端著一碗用開水泡開，像珍珠一樣散開的白米飯，配飯的竟然是海蜇沾著肥肉和蝦籽一起蒸的醬！（全文完）

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