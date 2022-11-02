所羅門王的指環（三）

顏寧儀／圖

蓋上屋頂，老羅喝了點烈酒暖暖，決定今晚不走了。書房是絕對不能睡了，因為怕屋頂再塌。但客廳和廚房也不能睡，太冷。最後老羅還是跟我一起睡在主臥室裡。

家裡唯一一個電暖器，放在盧卡的房間。他睡得像木頭，渾然不知世界的變化，真是天塌下來都不知，童年真好。

因為冷，躺在床上，我和老羅身體本能地挨得很近。過了一會兒，各自的身體居然就熱起來，而且還有反應。在寒冷裡，我們年輕赤裸的身體疊壓在一起，非常痛快。剛才那些話好像都白說了，什麼都沒有發生過，在床上我們是享受魚水之歡的男人和女人。

《新約》的〈哥林多前書〉有段著名的愛的箴言，我從來記不住。我記的都是跟前男友結伴在高鐵上讀到的一首歪詩，印在一本已經倒閉的雜誌上，雖然大不敬，但我喜歡：愛不是持久忍耐；愛嫉妒，愛是自誇和張狂；愛做害羞的事，求自己的益處；愛由剛強變軟弱，富足到貧苦；愛是喜樂裡記得哀愁，歡歌裡的安靜；愛在晚上細數親人的惡，愛不能吞下惡氣；凡事盼望，愛是操勞但主要是操，愛是每晚渡過你兩腿之間的河，愛永不止息，牢記不忘。

老羅做完後，整個人放鬆下來，恢復了平時的人形兒，打個哈欠很快就睡了，還安靜地打著小呼嚕，我也慢慢開始迷糊。夜裡的風吹過屋頂，壓在房頂上塑料布在風裡抵抗著，內外熱差讓那面塑料像鼓膜一樣，發出巨人吐納的聲音。

等我被鬧鐘叫醒，已經是早上六點半了。

送走老羅，再送走盧卡。我回到家裡，房間裡的安靜突然太安靜了，有點不祥之感。老羅的話開始在我腦子裡一遍遍復盤，記憶中一塊一塊的信息，像四散的拼圖碎片，慢慢聚合在一起。

我哭了一會兒、恨了一會兒，又翻出電話黃頁，想找工人來修房頂。從屋漏到房頂塌下來，這房子好像跟我們的婚姻在同步，神了。黃頁上的那些電話號碼大同小異，好些都是我打過，並做了記號的。我覺得頭疼，決定上床午睡。大睡如小死，現在太需要小死一次。

結果被劇烈的敲門聲吵醒。我披上睡袍，衣衫不整，頭髮蓬亂地衝到門口去開門。

那是修房頂的工人，一個黑黑的、矮墩墩的老墨，說不用看了，我這就去home depot買材料，明天就帶工人來幫你修。他說話的時候，眼睛上下打量我。這是什麼意思嗎？難道這個說話帶西語口音、毛髮濃密的漢子還提供別的服務？

要修多久？我問。我問的時候，也回看他，主要是看他那一頭黑亮的好頭髮，我嚥了口唾沫。

他翻了翻眼睛，說拆頂一個小時、加頂一個小時，然後再有一個小時就搞定了。

多少錢？我問，還是盯著他看。像所有做粗活的老墨，個子矮、五短身材，肩背壯得像熊。他不是我的茶吧，我還是喜歡白面書生，過去的幾任男友和老羅長得都是清秀修長形。

六千刀，便宜的，全現金。

三個小時，你要收那麼多？我問。

對！得分兩天來，第二天把垃圾全部拖走，打掃乾淨。你找白人工程隊，要收你一萬多塊呢，要不要？不要我走了。他說。

要的、要的，趕緊修！我說，拋棄邪念，幾乎求他了。他要是立刻能修房頂，我加錢都行。

好，你準備好現金，全現金哈，記住。說完他頭也不回地走到皮卡前，拉開車門駕車立刻了。

我換了衣服，洗臉，開車去銀行取現金。路上的樹在幾天的雨後已經變色，金黃金紅，連最難看的褐色枯葉都帶像巴比松畫派一樣那麼高級的棕黑色，在山色煙嵐裡帶著蒼翠的漸變和朦朧。（三）